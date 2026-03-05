Más de 50 artistas y escritores se reúnen en Alicante por el Día de la Mujer
La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acoge un encuentro cultural el próximo lunes 9 de marzo, a las 18.30 horas
La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el próximo 9 de marzo, a las 18.30 horas, un encuentro cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por AUCA de las Letras y dirigido y presentado por Eugenia Sánchez. El acto reunirá a más de 50 poetas, artistas y escritores de diferentes asociaciones culturales, de ámbito nacional e internacional en una jornada dedicada a la reflexión, la creación literaria y el reconocimiento del papel de la mujer en la cultura y el pensamiento.
El programa contará con intervenciones destacadas. Por un lado, la doctora Nadia Benaicha Ziani, filóloga de la Universidad de Alicante vinculada a la Cátedra Unesco, ofrecerá la ponencia La mujer y el Islam, en la que abordará diferentes perspectivas sobre la realidad y el papel de la mujer en el contexto cultural islámico.
Por otro, Marieta Perales, gestora cultural del proyecto Nutopía, presentará la conferencia Mujer y librepensamiento, centrada en la libertad intelectual y el pensamiento crítico desde la mirada femenina.
Eugenia Sánchez, escritora, presidente de AUCA y gestora cultural, presentará una performance poética basada en un texto propio.
La jornada incluirá también una pieza musical a cargo de Antonio Cruzado, con la interpretación de la pieza A las maestras, dedicada a la figura de la mujer en la educación y la transmisión del conocimiento. El encuentro pretende convertirse en un espacio de diálogo y expresión artística que, a través de la palabra, la reflexión y la música, rinda homenaje a la mujer y a su contribución fundamental a la cultura y a la sociedad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones