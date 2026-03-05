Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ilicitanos atrapados Oriente MedioImpacto guerra gasolinerasAmenaza arroces alicantinosJuicio oral OltraCaza brujas BarcalaBorrasca ReginaAmenazas muerte matrona
instagramlinkedin

Más de 50 artistas y escritores se reúnen en Alicante por el Día de la Mujer

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acoge un encuentro cultural el próximo lunes 9 de marzo, a las 18.30 horas

Cartel del acto de AUCA de las Letras

Cartel del acto de AUCA de las Letras / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el próximo 9 de marzo, a las 18.30 horas, un encuentro cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por AUCA de las Letras y dirigido y presentado por Eugenia Sánchez. El acto reunirá a más de 50 poetas, artistas y escritores de diferentes asociaciones culturales, de ámbito nacional e internacional en una jornada dedicada a la reflexión, la creación literaria y el reconocimiento del papel de la mujer en la cultura y el pensamiento.

El programa contará con intervenciones destacadas. Por un lado, la doctora Nadia Benaicha Ziani, filóloga de la Universidad de Alicante vinculada a la Cátedra Unesco, ofrecerá la ponencia La mujer y el Islam, en la que abordará diferentes perspectivas sobre la realidad y el papel de la mujer en el contexto cultural islámico.

Cartel con los intervinientes en el acto

Cartel con los intervinientes en el acto / INFORMACIÓN

Por otro, Marieta Perales, gestora cultural del proyecto Nutopía, presentará la conferencia Mujer y librepensamiento, centrada en la libertad intelectual y el pensamiento crítico desde la mirada femenina.

Eugenia Sánchez, escritora, presidente de AUCA y gestora cultural, presentará una performance poética basada en un texto propio.

Noticias relacionadas y más

La jornada incluirá también una pieza musical a cargo de Antonio Cruzado, con la interpretación de la pieza A las maestras, dedicada a la figura de la mujer en la educación y la transmisión del conocimiento. El encuentro pretende convertirse en un espacio de diálogo y expresión artística que, a través de la palabra, la reflexión y la música, rinda homenaje a la mujer y a su contribución fundamental a la cultura y a la sociedad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents