Más de 50 artistas y escritores se reúnen en Alicante por el Día de la Mujer

La Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el próximo 9 de marzo, a las 18.30 horas, un encuentro cultural con motivo del Día Internacional de la Mujer, organizado por AUCA de las Letras y dirigido y presentado por Eugenia Sánchez. El acto reunirá a más de 50 poetas, artistas y escritores de diferentes asociaciones culturales, de ámbito nacional e internacional en una jornada dedicada a la reflexión, la creación literaria y el reconocimiento del papel de la mujer en la cultura y el pensamiento.

El programa contará con intervenciones destacadas. Por un lado, la doctora Nadia Benaicha Ziani, filóloga de la Universidad de Alicante vinculada a la Cátedra Unesco, ofrecerá la ponencia La mujer y el Islam, en la que abordará diferentes perspectivas sobre la realidad y el papel de la mujer en el contexto cultural islámico.

Cartel con los intervinientes en el acto / INFORMACIÓN

Por otro, Marieta Perales, gestora cultural del proyecto Nutopía, presentará la conferencia Mujer y librepensamiento, centrada en la libertad intelectual y el pensamiento crítico desde la mirada femenina.

Eugenia Sánchez, escritora, presidente de AUCA y gestora cultural, presentará una performance poética basada en un texto propio.

La jornada incluirá también una pieza musical a cargo de Antonio Cruzado, con la interpretación de la pieza A las maestras, dedicada a la figura de la mujer en la educación y la transmisión del conocimiento. El encuentro pretende convertirse en un espacio de diálogo y expresión artística que, a través de la palabra, la reflexión y la música, rinda homenaje a la mujer y a su contribución fundamental a la cultura y a la sociedad.