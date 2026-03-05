Abril en Danza celebra quince años de resistencia en Elche, Alicante y Murcia

"La danza es resistencia por naturaleza. Resistir no es quedarse quieto, es moverse con conciencia y creer que el movimiento y el cuerpo pueden transformar el mundo. Este año celebramos la 15ª edición de Abril en Danza. Quince años programando, creando, acompañando. Quince años creyendo en la danza como espacio de encuentro, pensamiento y transformación social", apunta la coreógrafa y bailarina Asun Noales, cabeza y corazón del festival creado inicialmente en Elche en 2012, extendido a Alicante cinco años después y, desde 2023, también a Murcia.

Bajo el lema Resistenciase desarrolla la decimoquinta edición de este festival, que pone a bailar tres ciudades del 20 de abril al 3 de mayo y avanza algunas de sus próximas novedades, entre ellas la incorporación en Alicante de Casa Mediterráneo y Soda Bar como nuevos espacios colaboradores donde desarrollar actividades.

Estos espacios culturales se suman a los ya existentes en L'Escorxador CCC y el Gran Teatre, que volverán a acoger gran parte de la actividad en Elche; en Alicante serán el CC Las Cigarreras, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), el Teatre Arniches, el Teatro Principal de Alicante, así como el Conservatorio Profesional de Danza de Alicante, el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert; y en Murcia, vuelve al Teatro Circo, al Centro Párraga o al Conservatorio Profesional de Danza, entre otros lugares.

El programa En Calle volverá a llevarse a cabo en las tres ciudades.

Otro de los carteles de Abril en Danza / INFORMACIÓN

Primeros espectáculos anunciados

Próximamente se presentará el programa completo y detallado con todas las actividades previstas, pero ya es posible adquirir las entradas para algunos de los espectáculos de los espacios que ya han hecho pública la programación para los próximos meses. Es el caso de La Quijá de Paloma Muñoz y Siberia Danza en el Teatro Principal de Alicante o El Oso de Cía Marroch en el Teatro Circo y La mecànica de l’infortuni en el Auditorio Municipal de Algezares, en Murcia.

Quince años de recorrido

Abril en Danza sigue creciendo bajo la dirección de la ilicitana Noales, quien lo puso en marcha en el año 2012 con el objetivo de crear nuevos públicos y promocionar la práctica de la danza a todos los niveles, a partir de un acuerdo entre la compañía OtraDanza y el Ayuntamiento de Elche para organizar una serie de eventos en torno al Día Internacional de la Danza.

En estos quince años de trayectoria, se ha consolidado como uno de los eventos de referencia para la danza a nivel estatal, creciendo edición a edición y sumando apoyos de numerosas instituciones como el Ayuntamiento de Alicante, el Institut Valencià de Cultura, el Teatro Principal de Alicante y más recientemente el Ayuntamiento y la Región de Murcia, la Diputación de Alicante o Casa Mediterráneo.