Borja Escudero estrena apoderado
El novillero alicantino estará acompañado esta temporada de Emilio de Frutos y de Roberto de Castro
El novillero alicantino Borja Escudero está de enhorabuena en este recién iniciado 2026. El motivo no es otro que el anuncio de un nuevo equipo de apoderamiento, que ya es oficial. Junto al torero alicantino estarán en la presente temporada el matador de toros Emilio de Frutos y el empresario Roberto de Castro. Así se oficializó esta misma semana en la finca del maestro José Miguel Arroyo Joselito, quien invitó a Escudero a torear dos vacas de sus hierros de El Tajo y La Reina.
El proyecto vuelve a llenar de ilusión a un novillero que, tras ganar el primer Circuito Valenciano de Novilladas, se quedó en el dique seco y casi sin torear. A buen seguro que, con este nuevo proyecto, volveremos a ver a Escudero pisar muchas plazas de toros.
