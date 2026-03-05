Cuenta atrás para el Costa Sonora 2026 en Alicante: este es su cartel por días con Kidd Keo y Yung Beef

La cultura joven vuelve a convertirse en una apuesta firme en la provincia. Alicante será el epicentro de la música urbana los próximos 3 y 4 de abril con la celebración de la segunda edición del Costa Sonora, un evento que ha superado las 5.000 entradas vendidas cuando todavía falta un mes para su celebración. Artistas como los alicantinos Kidd Keo o Funzo lideran una propuesta musical que cuenta con la participación de artistas con renombre nacional como Yung Beef, La Pantera o MVRK.

Según las cifras que maneja la propia organización, anticipan un notable crecimiento respecto a su estreno el año pasado y confirman la fuerte expectación generada entre el público joven de toda España. Este evento, que surgió en sustitución del festival Negrita, reúne a más de treinta artistas con una mezcla de nombres consolidados con talentos emergentes, enfocado principalmente a las nuevas corrientes urbanas que juegan entre el pop y el trap.

En cuanto a su distribución por días, la jornada inaugural del viernes 3 de abril estará encabezada por el referente del trap nacional Kidd Keo, acompañado por artistas que representan la evolución del sonido urbano actual como La Pantera, D.Valentino y Metrika. A ellos se sumarán nombres como Lewis Potter, Micko YS, Zenyi o el dúo Yeiko x Toni, configurando una jornada pensada para arrancar el festival con la máxima intensidad.

El sábado 4 de abril, por su parte, tomará el relevo otro de los nombres clave del movimiento del trap en España, Yung Beef, considerado uno de los pioneros del género y una figura de referencia dentro del underground nacional. La jornada contará también con actuaciones de MVRK, Soge Culebra, el alicantino Funzo y Lorna, completando un sábado marcado por la potencia sonora y la conexión directa con el público.

Funzo, uno de los artistas del Costa Sonora, durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / RAFA ARJONES

Costa Emergentes, un concurso de nuevos talentos

En el hilo de reforzar su apuesta por la nueva escena, el festival ha creado el concurso Costa Emergentes, un certamen destinado a artistas noveles que buscan abrirse camino en el circuito urbano. En esta edición se han presentado más de 50 participantes, generando una notable movilización de la comunidad musical. La final del certamen ha superado los 12.000 votos, mientras que el proceso completo ha acumulado más de 100.000 votos, consolidándose como una plataforma real de visibilidad para nuevos creadores.

El ganador de este año ha sido Chacoma, que formará parte del cartel oficial de Costa Sonora 2026. A su lado también actuarán otros talentos emergentes como Lewis Potter, Sweetwave, Zenyi y Micko. Asimismo, la experiencia musical se ampliará con la participación de varios DJs que mantendrán la actividad durante todo el fin de semana, entre ellos Alex Selas, Tiger, Msbt, La Trampa, Dani Yllana, Vukko y Dani Groove.

Kidd Keo, durante su actuación del año pasado en Costa Sonora / INFORMACIÓN

Nuevo recinto para disfrutar del festival

Y este año, además, estrenan nueva ubicación. Tras su pasado en el Multiespacio Rabasa, esta segunda edición se trasladará al recinto del Muelle Live, en el Puerto de Alicante. Actualmente, los abonos generales están disponibles al precio de 55 euros y se han agotado los abonos tanto VIP como Front Stage. Por su parte, para los que estén interesados en acudir a uno de los dos días, la organización ha habilitado entradas de día al precio de 39,90 euros. Todas las entradas están disponibles en la página web del festival (costasonora.es).

Además, el festival incorporará una zona gastronómica con diferentes propuestas culinarias que incluirán burgers, hot dogs, cocina mexicana, sándwiches brioche y una foodtruck especializada en pollo, entre otras opciones pensadas para acompañar la experiencia del público. De esta manera, el Costa Sonora reivindica su puesto como uno de los festivales que inauguran la temporada de grandes conciertos en España.