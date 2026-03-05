Kala, de Alicante al alma: una voz propia que crece sin permiso

Kala es de esas artistas que no llegan haciendo ruido, sino dejando señales. De las que empiezan a publicar música sin una gran maquinaria detrás, pero con algo que se nota desde el primer minuto: una forma propia de contar lo que duele, lo que ilusiona y lo que se vive. Detrás de ese nombre artístico está Aitana Moreno, alicantina, que empezó a compartir canciones en 2019, cuando todavía estaba en esa fase en la que cada single es una pequeña apuesta y una prueba de identidad. Hay trayectorias que no se explican por un golpe de suerte, sino por una insistencia silenciosa que se parece mucho al amor.

Canciones que nacen del alma

La historia de Kala se entiende bien desde ahí. Durante años fue lanzando temas y explorando estilos, buscando un lugar cómodo para su voz y para su manera de escribir. Sin prisa, sin disfrazarse, sin intentar encajar a la fuerza.

En 2025 todo empieza a ponerse en orden con su proyecto artístico, su directo y una dirección sonora clara, como si por fin hubiera encontrado el hilo que lo cose todo. En esa etapa, su propuesta se vuelve más nítida y más segura, con una energía que engancha y un punto alternativo que no es pose: es personalidad.

Su música nace desde la emoción y la experiencia personal. Eso no es una frase bonita, es una manera de trabajar. Sus letras son directas, sin vueltas innecesarias, y las melodías están hechas para conectar con el público desde lo sensible y lo cotidiano. Kala no escribe como quien se protege, escribe como quien abre una ventana. Hay algo muy reconocible en ese tipo de canciones: te hablan de ti sin conocerte. Te pillan en un día normal, con la cabeza llena de cosas, y de pronto te das cuenta de que esa frase era exactamente la que no sabías decir.

Propuesta musical

En el plano sonoro, su universo se mueve entre pop alternativo, electrónico, urbano y R&B. No como etiquetas rígidas, sino como un mapa de referencias donde caben la emoción, el ritmo y esa chispa de luz en medio del caos. Lo alternativo, en su caso, no es una etiqueta: es la decisión de hacer música desde un sitio propio, sin pedir permiso y sin perder frescura.

Parte de esa evolución tiene un nombre: Guijarro, su productor. Llevan aproximadamente un año trabajando juntos en un nuevo sonido y una identidad musical más definida, explorando géneros y fusionando referencias. Hay artistas que se encuentran cuando un equipo entiende lo que quieren contar. Kala está en ese momento. Se nota en la intención, en la coherencia, en esa sensación de que cada lanzamiento empuja en la misma dirección sin perder espontaneidad.

La consolidación no se queda en el estudio. También se mide en escenario, en calle, en público, en esa prueba real que no se edita. En el último año, Kala ha reforzado su presencia en la escena emergente de Alicante, actuando en distintos eventos culturales y espacios musicales: Festival Alacant Desperta, Nit en Blanc (MUA), Concierto de Bandas Emergentes (UA), Acto SEPIE Erasmus y Acto 25N (Vicerrectorado de Igualdad, UA) entre otros. No son solo fechas: son escenarios que suman oficio, tablas y comunidad. Es el tipo de recorrido que te obliga a crecer, a sostener un directo, a mirar al público a los ojos y no esconderte.

Kala ha sido una de las artistas ganadoras del V Concurso de Bandas Emergentes de la plataforma InteractUA. Ese premio refuerza su posicionamiento como una de las propuestas con más proyección del circuito joven alternativo y confirma algo que, en realidad, ya se estaba viendo: que hay una escena que se mueve en Alicante y que Kala está dentro, con voz propia, con personalidad y con una propuesta que no se limita a “sonar bien”, sino a sonar a ella.

Constancia y personalidad

A veces se habla de la música como si fuera solo talento. Pero en trayectorias como la de Kala hay otra palabra que pesa más: constancia. La constancia de publicar, de equivocarse, de aprender, de volver a empezar con más claridad. La constancia de seguir siendo independiente cuando lo fácil sería esperar a que alguien te abra la puerta. Kala está construyendo desde dentro: desde la emoción, desde la experiencia, desde una identidad sonora cada vez más definida. Y quizá por eso su propuesta engancha: porque no te promete una vida perfecta, te ofrece una verdad cantada con ritmo, con sensibilidad y con esa chispa divertida que hace que, incluso cuando habla de lo cotidiano, parezca nuevo.

Noticias relacionadas

Para seguir de cerca su trabajo, Kala comparte su música y novedades en Instagram como @kalakalitaa, y está disponible en YouTube, Spotify y el resto de plataformas donde su proyecto sigue creciendo canción a canción.