Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcala sobre su dimisiónPlan VivePareja Benidorm atrapadaCamps candidaturaRafa Mir responde FiscalíaPiscifactoría lecholas AlicanteGasolineras baratas
instagramlinkedin

Alicante vibra al son de Fito

La banda regresa a la Plaza de Toros con las entradas agotadas

Alicante se rinde al rock de Fito & Fitipaldis

Alicante se rinde al rock de Fito & Fitipaldis

Alicante se rinde al rock de Fito & Fitipaldis / Rafa Arjones

Lydia Ferrándiz

Lydia Ferrándiz

Fito & Fitipaldis regresaron este viernes a la plaza de toros de Alicante con su “Aullidos Tour”, más de dos años y medio después de su última gira. Un concierto vibrante en el que la banda repasó sus grandes éxitos y presentó canciones de su nuevo álbum "El monte de los aullidos" ante un público entregado que respondió sin reservas.

Alicante vibra con el directo de Fito & Fitipaldis

Alicante vibra con el directo de Fito & Fitipaldis

Ver galería

Alicante vibra con el directo de Fito & Fitipaldis / Rafa Arjones

Personas de todas las edades compartieron el mismo entusiasmo, cantando y bailando los temas más conocidos de la banda. La mezcla de rock melódico y letras directas funcionó de nuevo, demostrando que Fito & Fitipaldis siguen conectando con su público con la misma fuerza que este viernes logró agotar las entradas.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Tracking Pixel Contents