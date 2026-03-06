Alicante vibra al son de Fito
La banda regresa a la Plaza de Toros con las entradas agotadas
Fito & Fitipaldis regresaron este viernes a la plaza de toros de Alicante con su “Aullidos Tour”, más de dos años y medio después de su última gira. Un concierto vibrante en el que la banda repasó sus grandes éxitos y presentó canciones de su nuevo álbum "El monte de los aullidos" ante un público entregado que respondió sin reservas.
Personas de todas las edades compartieron el mismo entusiasmo, cantando y bailando los temas más conocidos de la banda. La mezcla de rock melódico y letras directas funcionó de nuevo, demostrando que Fito & Fitipaldis siguen conectando con su público con la misma fuerza que este viernes logró agotar las entradas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Doce detenidos en Alicante y Valencia por usurpar la identidad de 5.000 personas para estafar 4,7 millones en apuestas
- Educación ampliará el tiempo lectivo para la asignatura de Religión en Primaria
- El Gran Hotel Bali, el hotel más alto de Europa, se consolida como uno de los grandes espacios musicales del Mediterráneo
- Vecinos del Centro Tradicional de Alicante, sin dormir por el ruido de unas obras nocturnas
- Anaximandro de Mileto, filósofo: 'La naturaleza busca siempre el equilibrio