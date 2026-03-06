Alicante vibra al son de Fito

Fito & Fitipaldis regresaron este viernes a la plaza de toros de Alicante con su “Aullidos Tour”, más de dos años y medio después de su última gira. Un concierto vibrante en el que la banda repasó sus grandes éxitos y presentó canciones de su nuevo álbum "El monte de los aullidos" ante un público entregado que respondió sin reservas.

Alicante vibra con el directo de Fito & Fitipaldis / Rafa Arjones

Personas de todas las edades compartieron el mismo entusiasmo, cantando y bailando los temas más conocidos de la banda. La mezcla de rock melódico y letras directas funcionó de nuevo, demostrando que Fito & Fitipaldis siguen conectando con su público con la misma fuerza que este viernes logró agotar las entradas.