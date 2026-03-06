¿Lo tuyo es el audiovisual? La Generalitat convoca ayudas por valor de 6,7 millones, pero el plazo acaba pronto

Si trabajas —o quieres trabajar— en el mundo del cine, las series, la animación o incluso los videojuegos, puede que esta convocatoria te interese. La Generalitat Valenciana, a través del Institut Valencià de Cultura (IVC), ha lanzado una línea de ayudas a la producción audiovisual dotada con 6,7 millones de euros, pero el plazo para solicitarlas termina el 27 de marzo.

La convocatoria, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 26 de febrero, financiará proyectos durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028. Se trata de una de las principales herramientas de apoyo público al sector audiovisual valenciano, dirigida a productoras que quieran desarrollar películas, series, documentales, animación o proyectos multiplataforma.

Además, por primera vez desde que existen estas ayudas, la convocatoria se ha publicado en febrero, cumpliendo el compromiso adquirido por la Conselleria de Cultura con las asociaciones del sector. Según explicó el director general del IVC, Álvaro López-Jamar, también se ha ampliado el plazo de presentación a 20 días hábiles, con el objetivo de que las productoras dispongan de más tiempo para preparar la documentación.

Cine, series, animación y videojuegos

La mayor parte del presupuesto se destina a obras de ficción, con 4,86 millones de euros repartidos entre distintas modalidades. Entre ellas se incluyen largometrajes para cine o televisión, producciones en valenciano, proyectos de mayor presupuesto y miniseries de entre dos y ocho capítulos pensadas para emisión televisiva.

Dentro de este bloque, los largometrajes y las miniseries concentran 4,53 millones de euros, con ayudas que pueden alcanzar hasta 500.000 euros por proyecto en algunas categorías.

También hay financiación para cortometrajes de ficción y proyectos multiplataforma, con una dotación total de 330.000 euros.

Animación y videojuegos

La convocatoria reserva 1,07 millones de euros para producciones de animación. En este apartado entran largometrajes y series animadas, cortometrajes, pilotos de serie, proyectos multiplataforma e incluso videojuegos.

Las ayudas para largometrajes y series de animación alcanzan los 800.000 euros, mientras que los cortos y pilotos disponen de 240.000 euros. En el caso de los videojuegos, la línea específica cuenta con 30.000 euros.

Documentales

El documental también tiene su espacio dentro del programa, con 770.000 euros de presupuesto.

De esa cantidad, 450.000 euros se destinan a largometrajes documentales —tanto para cine como televisión— y 320.000 euros a cortometrajes y proyectos multiplataforma, con ayudas de hasta 40.000 euros por proyecto.

Posible ampliación del presupuesto

La convocatoria podría aumentar su financiación si finalmente se firma un convenio entre el Institut Valencià de Cultura y el Ministerio de Cultura para fomentar el audiovisual en lenguas cooficiales. En ese caso, se incorporaría una cuantía adicional sin necesidad de lanzar una nueva convocatoria.

Un sector en crecimiento

El audiovisual valenciano vive un momento de expansión impulsado por plataformas, coproducciones internacionales y el auge de las series. Con estas ayudas, la Generalitat busca reforzar la producción local y atraer nuevos proyectos, desde cine independiente hasta grandes producciones televisivas.

Eso sí, quienes quieran optar a ellas tendrán que darse prisa: el plazo para presentar solicitudes finaliza el viernes 27 de marzo. Para muchas productoras, puede ser la oportunidad de convertir una idea en la próxima película, serie o documental nacido en la Comunitat Valenciana.