El cine en versión original regresa a la Sede Ciudad de Alicante
El Gran Hotel Budapest, Pobres criaturas o Esplendor en la hierba forman parte de las nueve películas que se proyectarán en el ciclo del Aula de Cine de la UA entre el 10 de marzo y el 26 de mayo
El Aula de Cine y Audiovisual de la UA y la Sede Universitaria Ciudad de Alicante han programado un nuevo ciclo de cine en versión original para los meses de marzo, abril y mayo, cada mes dedicado a una temática diferente. Marzo tendrá como protagonistas a los departamentos de vestuario, maquillaje y peluquería; abril estará dedicado al director griego Yorgos Lanthimos; y mayo se centrará en la dupla artística formada por el director Elia Kazan y la actriz y también directora Barbara Loden.
Las proyecciones darán comienzo el próximo martes con el apartado que subraya la importancia de los oficios de vestuario, maquillaje y peluquería en el cine y que incluye cuatro películas: El Gran Hotel Budapest (Wes Anderson, 2014) el 10 de marzo; Una cara con ángel (Stanley Donen, 1957) el 17 de marzo; Las aventuras de Priscilla, la reina del desierto (Stephen Elliot, 1994) el 24 de marzo; y Blancanieves (Pablo Berger, 2012) el 31 de marzo.
El mes de abril traerá la proyección de dos de los grandes éxitos del director griego Yorgos Lanthimos: La favorita (2018), el 21 de abril, y Pobres criaturas (2023), el 28 de abril.
El último bloque, dedicado a director Elia Kazan y la actriz y directora Barbara Loden, proyectará Esplendor en la hierba (Elia Kazan, 1961), el 12 de mayo; Río Salvaje (Elia Kazan, 1960), 19 de mayo; y finalizará el ciclo con Wanda (Barbara Loden, 1970), el 26 de mayo.
Lugares y horario de las proyecciones
La primera sesión tendrá lugar en la sede de Ramón y Cajal, 4 y el resto de la programación, en San Fernando, 40. La entrada es libre, limitada al aforo.
Todas las proyecciones se realizarán a las 18:30 horas y estarán precedidas de una presentación a cargo de un experto de la UA. Además, al finalizar la proyección se abrirá un debate con los asistentes que deseen participar.
