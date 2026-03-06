Fito y Fitipaldis, Elyella, Yerai Cortés y otros conciertos que no te puedes perder este fin de semana en Alicante

El aullido de Fito Cabrales agota entradas en Alicante

Pasan los años y la expectación que generan Fito y Fitipaldis sigue intacta. En plena gira de presentación de su último larga duración, El monte de los aullidos, la banda visitará Alicante para actuar en una plaza de toros que ya ha agotado todas sus localidades. Será el viernes, a partir de las 21 horas, y aprovechará su presencia en la localidad para interpretar canciones de su último álbum y referencias musicales más que conocidas por todos que se han convertido de manera inevitable en himnos de la música española. Una carrera de fondo que le ha llevado a esgrimir su rock clásico durante muchos años y que, ahora, le ha permitido adentrarse más en un tono introspectivo marcado por el blues más emocional y reflexivo. Plaza de Toros de Alicante.

Intensidad y energía al ritmo de Elyella en Marmarela

El sábado, a partir de las 20 horas en la Sala Baltimore Live, Elyella ofrecerá un directo que promete intensidad y energía. El dúo, formado por dos productores y DJs españoles, ha desarrollado una impactante arquitectura sonora que combina electrónica, pop y rock, todo integrado en un espectáculo que ya ha recorrido las mejores salas y festivales del país. Sala Baltimore Live, Alicante.

Elyella, en su actuación en Noches Mágicas / INFORMACIÓN

El legado cultural de Maggie Reilly se da cita en La Nucia

Dos grandes voces de la música protagonizan este fin de semana la programación del Auditorio de La Nucia. Este viernes, a las 20 horas, actuará Maggie Reilly, cantante escocesa que alcanzó fama internacional al interpretar éxitos como Moonlight Shadow o Family Man, compuestos por Mike Oldfield, y que posteriormente consolidó su trayectoria con temas propios como Tears in the Rain. El sábado, a las 19 horas y en el mismo escenario, será el turno de la cantante española Diana Navarro, que presenta su gira 20 años - Ya no estoy sola, un recorrido por su carrera en el que revisita canciones emblemáticas como Sola o Deja de volverme loca. Auditorio de La Nucia.

The Silencers llegan a Alicante en plena gira internacional

El grupo escocés The Silencers, liderado por el incombustible Jimme O’Neil, llegará este sábado a las 21 horas a la Sala Magma Club dentro de una gira que comenzó en Estados Unidos, ha recorrido buena parte de Europa y ahora hace parada en España. Con casi cuatro décadas de trayectoria a sus espaldas y tras haber compartido escenario con formaciones de la talla de The Pretenders o Simple Minds, la banda continúa presentando su trabajo Silent Highway, un álbum en el que mantienen vivo ese característico sonido que fusiona pop, raíces celtas y folk, una fórmula que sigue conquistando al público con la misma fuerza que en sus mejores tiempos. Magma Club, Alicante.

Diagnóstico Binario arranca su gira con todo vendido

Compuesto por músicos procedentes de varias ciudades de la provincia, el grupo Diagnóstico Binario actúa este viernes a las 21 horas en la sala Confetti para demostrar por qué muchos los señalan como una de las grandes esperanzas del pop-rock alicantino. La banda llega respaldada por la energía y la pasión que impregnan las nuevas canciones de su próximo álbum Sinapsis, un trabajo que los sitúa en plena rampa de lanzamiento y que confirma el crecimiento de un proyecto que ha ido consolidándose con esfuerzo y constancia. Una evolución se traduce en un concierto con todas las entradas vendidas desde hace días. Sala Confetti, Alicante.

Diagnóstico Binario durante una sesión de fotos en la sede de INFORMACIÓN / Rafa Arjones

El «importante» Yerai Cortés agota entradas en casa

El alicantino Yerai Cortés es un guitarrista que destaca como una de las grandes promesas del flamenco contemporáneo. En 2024 estrenó junto a C. Tangana la película La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ganadora de dos Premios Goya 2025, y publicó su primer álbum homónimo con Sony Music. Ahora, tras ganar el premio «Importantes» de INFORMACIÓN, se enfrenta este sábado, a las 21 horas, a su público en el ADDA. La expectación es tal que ha vendido todas las entradas. Auditorio Provincial, Alicante.

Flamenco y música urbana se dan cita en Sala The One

The One acoge dos jornadas de alta intensidad musical: este viernes, a partir de las 21 horas, se presenta Luis Cortés, ídolo emergente que ha conquistado a millones de seguidores gracias a su fusión de flamenco, soul y R&B. El sábado, a las 20.30 horas, en el mismo escenario, será el turno de Kadec Santa Anna, referente del rap madrileño, cuya propuesta combina aptitud en directo, lírica afilada y una conexión plena con el público. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Noticias relacionadas

El veterano Txetxu Altube, solo ante el peligro en Euterpe

Txetxu Altube ofrecerá este viernes, a partir de las 22 horas, en la Sala Euterpe, un concierto que promete ser una experiencia intensa para los amantes de la música española. Veterano de la escena, con años de trayectoria que incluyen colaboraciones con nombres como Los Secretos o Miguel Ríos, Altube se siente en su elemento sobre el escenario, donde la magia supera a cualquier estudio. Con su habitual honestidad y cercanía, interpreta sus canciones como si estuviera en casa. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.