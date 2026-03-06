Homenaje en Alicante a dos mujeres que dejan huella: Pirula Arderius y Elvira Pizano

La Casa Bardin se ha quedado pequeña este viernes para asistir al homenaje que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha rendido a dos mujeres "valientes" que, con su legado y su compromiso con la cultura, han abierto camino a otras que llegaron después y se han labrado el reconocimiento social. La periodista durante cuatro décadas de INFORMACIÓN Pirula Arderius, de 85 años, y la artista Elvira Pizano, en activo en la pintura a sus 90, han sido las destinatarias este año de las Trayectorias en Femenino, una iniciativa creada el pasado año por el Gil-Albert para rendir tributo a mujeres de la provincia que hayan dejado huella en sus respectivas disciplinas con motivo del Día Internacional de la Mujer.

Pirula y Elvira no se habían conocido hasta ahora, pero Pizano ha agradecido compartir el reconocimiento con Arderius, "a quien siento que de alguna manera ya conocía por haberla leído tantas veces, y a la que por fin tengo el placer de conocer personalmente". Ambas han recibido una escultura realizada por Begoña M. Deltell y seguramente han compartido algunas amistades que se han acercado a la Casa Bardin para acompañarlas en su homenaje.

Artistas como Pilar Sala, Pepe Calvo, Javier Pastor, Mª Dolores Mulá, Aurelia Masanet o Pepe Gimeno y periodistas como Mª Rosa Mirasierras, Mariano Sánchez Soler o Martín Sanz, entre otros, han arropado a las galardonadas.

La directora del Instituto Gil-Albert, Cristina Martínez, ha apuntado que este homenaje era "necesario para dar visibilidad a mujeres con carreras largas" como las de Arderius y Pizano "no solo por ser mujeres sino por trabajar desde lo femenino con el hándicap que ello les ha supuesto".

Primera mujer periodista en Alicante

En el caso de Pirula Arderius, Martínez ha destacado su condición de pionera, ya que fue la primera mujer periodista de la provincia, cuya carrera ha ido ligada estrechamente a la del fotorreportero de este diario, el ya fallecido Perfecto Arjones, y a la que describió en sus inicios como una periodista "flaca, fumadora que vestía con minifalda" en los 70, que encadenaba la máquina de escribir con un candado para que nadie en la redacción de INFORMACIÓN tuviera la tentación de quitársela.

Martínez, que compartió años con ella en este diario hasta su jubilación en 2008, ha recordado algunas de las grandes figuras de la cultura de la segunda mitad del siglo que fueron entrevistados por ella, como Paul McCartney, Joan Manuel Serrat, Óscar Esplá, Lola Flores o Salvador Dalí, quien fue su padrino, y ha añadido que, además de ser "la alegría personificada", es recordada por sus crónicas sociales y su conocimiento de los personajes alicantinos como verdadera "enciclopedia viviente". "Ha sido un referente en su forma de hacer periodismo", ha añadido, ante la presencia de su hija, la también periodista Pino Alberola.

Pirula Arderius ha agradecido el "inmerecido" homenaje brindado tras añadir que "estos recuerdos los llevaré siempre" y dar las gracias a todos "por haber venido a acompañarme en este día".

Una artista íntima interesada por todo

Respecto a Elvira Pizano, la comisaria artística y miembro del equipo del Gil-Albert, Begoña M. Deltell, ha valorado "la trayectoria, el compromiso y la implicación con el arte de esta artista con mayúsculas a la que le interesa lo que hacen los demás artistas" en su curiosidad constante y como "gran difusora de la cultura en esta ciudad". "Aún hoy asiste a cursos porque todo le interesa y todo lo ha ido plasmando en su trabajo" al que aplica "constancia, perseverancia y resiliencia".

Deltell ha matizado que Pizano es "una artista íntima, tímida", que trabaja "con sus vivencias, experiencias vitales y emociones" y en su obra "se deja llevar por la intuición, le gusta jugar". Combina desde el grabado a la fotografía, el dibujo o el collage y conjuga la palabra, el texto y la poesía, todo lo cual se traduce en "un universo muy personal que no responde a tendencias". "Gracias por tu legado y por ser un ejemplo para muchas", ha concluido Deltell.

Elvira, emocionada, ha agradecido al Instituto el homenaje "y a todos vosotros y vosotras, familia, amigos, artistas, ya que a pesar de los achaques, que los hay, sois mi principal motivación para seguir activa y con ilusión".