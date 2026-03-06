El humorista gráfico Enrique visitará la Universidad de Alicante para dialogar sobre la importancia del periodismo alicantino

El humorista gráfico Enrique Pérez Penedo, más conocido como Enrique, será el protagonista de la próxima sesión del ciclo Voces del Siglo XX. Memoria viva del periodismo alicantino, organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA), en colaboración con la Universidad de Alicante. El encuentro tendrá lugar el martes 10 de marzo a las 18.30 horas en la Sala de Conferencias de la Sede Ciudad de Alicante, en la calle San Fernando, y se podrá seguir también en directo a través de streaming.

En esta ocasión, Pérez Penedo dialogará con el periodista Álex Guillén Gómez para repasar una trayectoria profesional estrechamente vinculada al diario INFORMACIÓN, donde en 1972 inició sus colaboraciones como dibujante y diseñó todas las cabeceras provinciales y locales del periódico. En 1974 se adentró en el mundo de la fotografía y, entre 1975 y 1985, desarrolló también una intensa etapa como caricaturista, consolidando un estilo propio en el ámbito del humor gráfico.

Cartel oficial de la visita del dibujante Enrique al ciclo de la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

En 1984 puso en marcha el Gabinete de Diseño de la Universidad de Alicante, del que fue nombrado director en 1986 y, posteriormente, en 1998, director del Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la UA. Durante esta etapa impulsó iniciativas como el Carnaval Universitario, la Hoguera de la Universidad de Alicante y el proyecto cultural Humor Social, creado en el año 2000, del que surgieron los premios internacionales Notario del Humor.

Además, fue nombrado presidente de la Federation of Cartoonists Organizations (FECO España) y, tras su mandato, pasó a desempeñar el cargo de vicepresidente, responsabilidad que continúa ejerciendo en la actualidad. Con todo esto, será el protagonista de un ciclo organizado por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante en colaboración con distintos departamentos de la Universidad de Alicante que busca recuperar y poner en valor la memoria viva del periodismo alicantino a través del testimonio directo de algunos de sus principales protagonistas.