Una ilicitana, en el equipo ganador del Goya a mejores efectos especiales

"Soy una parte pequeña del equipo, pero ha sido una gran alegría para todos", apunta Alicia Asencio Antón, ilicitana de 28 años que ha trabajado en el departamento de efectos especiales de la película Los Tigres, de Alberto Rodríguez, ganadora del Goya en esta categoría en la gala del pasado sábado.

La joven de Elche, afincada en Madrid, estudió Comunicación Audiovisual y realizó un máster en 3D, área en la que trabaja dentro de los equipos de efectos especiales que participan en producciones audiovisuales . En el caso de Los Tigres, película que se rodó parcialmente en Alicante y Ciudad de la Luz, ella ha formado parte del grupo de unas cincuenta personas de la empresa Twin Pines que ha logrado el Goya, "que tenían un papel clave para apoyar la historia y dar realismo a muchas de las escenas", una labor que en ocasiones apenas advierte el espectador, lo que da validez a su trabajo.

Alicia Asencio Antón sujeta el Goya a mejores efectos especiales por la película "Los Tigres" / INFORMACIÓN

"Hemos tenido la enorme suerte de recibir el Goya, un reconocimiento al trabajo técnico y creativo que hay detrás de muchas de las imágenes que vemos en pantalla. Es una categoría en la que participan artistas digitales, técnicos de rodaje y supervisores, y que consiste en integrar efectos dentro de la narrativa de la película para hacer posibles escenas o situaciones que serían muy difíciles de rodar de otra manera", explica Alicia Asencio, que destaca haber competido con películas de "muchísimo nivel" como Sirat, la alicantina Enemigos, Gaua o Un fantasma en la batalla y ganar el premio "ha sido una sorpresa y una gran alegría enorme para todos" que, una vez pasó la gala, se reunieron para ver el cabezón de Goya.

Un trabajo colectivo

Ella, dentro del equipo de efectos especiales, trabajó durante muchos meses junto a sus compañeros en el modelado y texturizado de distintos elementos que aparecen en pantalla. "Para mí ha sido una mezcla de emoción, orgullo y también un poco de incredulidad. Detrás de este tipo de premios hay muchísimo trabajo y muchas horas, así que recibir este reconocimiento es muy especial. Pero sobre todo lo vivo como un premio colectivo, porque en efectos especiales todo se construye en equipo", ha señalado.

Pese a su juventud, este último año Alicia Asencio Antón ha puesto su granito de arena también en los departamentos de efectos especiales de las series Anatomía de un instante o La canción.