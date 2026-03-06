Las mujeres toman los escenarios de la provincia este fin de semana

La danza de Sol Picó en Alcoy

Un striptease infernal como acto de revelación y empoderamiento. Un salto al vacío donde la vulnerabilidad se convierte en fuerza y evolución. Así se describe La Cordero i el seu exèrcit, el último espectáculo de la compañía de danza de la alcoyana Sol Picó, que vuelve a casa con esta pieza en la que la coreógrafa se acompaña de cuatro bailarinas en una representación simbólica de los cuatro jinetes del apocalipsis y un espíritu perturbador.

La Cordero i el seu exèrcit es el espectáculo que cierra la trilogía Soroll, vanitat i alcohol, que habla sobre el apocalipsis interno y personal de Sol Picó, un apocalipsis grotesco y kitsch. Un espectáculo de creación con la fusión de ballet clásico y flamenco tan característica de la alcoyana. «Coreográficamente, el trabajo físico se basa en la desestructuración de la técnica clásica de la zapatilla de punta que fusiono con el mundo del flamenco, un elemento obsesivo y constante en toda mi carrera, donde la fuerza y la fragilidad se amalgaman y dialogan», indica Picó.

Teatro Calderón de Alcoy. Sábado, 20 horas. 17 euros.

La Compañía Rafaela Carrasco muestra la soledad del creador

Creaviva es el título del espectáculo de la Compañía Rafaela Carrasco, Premio Nacional de Danza 2023, que intenta mostrar la realidad del creador en continuo estado de soledad. La frustración, el desamparo, el tiempo de la nada en contraste con la evocación de imágenes como antesala al comienzo de algo. Junto al dramaturgo Álvaro Tato y a los compositores Jesús Torres, Pablo Martín Jones y Antonio Campos, Rafaela establece un diálogo entre las formas y estilos del flamenco.

Palau Altea. Sábado, 20h. 20€.

Una Caperucita actualizada que baila con música de Bizet

La compañía madrileña caraBdanza presenta su nueva producción, Carmencita y el Lobo, un espectáculo de danza dinámico y con un enfoque didáctico actual: el juicio social al que muchas veces se ven sometidas las víctimas a las que se considera culpables o merecedoras de lo que les ha sucedido. Siete bailarines en escena-incluida Teresa Poveda, de Petrer- se encargan de fusionar este cuento clásico con la partitura de la ópera Carmen de Bizet, que ofrece una visión renovada y actualizada.

Teatro Cervantes de Petrer. Sábado, 19.30h. 10€.

El fantástico viaje de Jonás el espermatozoide

La obra de El Espejo Negro ha sido reconocida por su innovador lenguaje escénico y su combinación de humor, ternura y pedagogía sobre el origen de la vida.

Teatre Arniches de Alicante. Sábado, 19.30h. 6€.

«Atávicas», danza de inspiración lorquiana

Las mujeres de Lorca desafiaron las normas de una sociedad patriarcal. A través de la danza española y el flamenco, se explora la herencia del folclore español.

Gran Teatro de Elche. Domingo, 19h. Desde 8€.

Luces y sombras de la maternidad

Obra de Elena Díaz Barrigón, Madres muestra a cinco mujeres encerradas en un colegio, cuyo aislamiento desembocará en una catarsis sobre los miedos de la maternidad.

Teatro Castelar de Elda. Sábado, 20h. 5€.

«Pensionistas», del drama a la comedia

Irma Soriano, Rosa Benito y Loreto Valverde dan vida a tres viudas sin recursos que se ven obligadas a compartir casa. Una aventura divertida con momentos hilarantes.

