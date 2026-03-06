La pianista georgiana Elisabeth Leonskaja vuelve a Alicante

La pianista georgiana Elisabeth Leonskaja, artista legendaria invitada con frecuencia por la Sociedad de Conciertos de Alicante en los últimos años, actuará en el Teatro Principal de Alicante el día 10 de marzo, a las 20 horas, en el marco de la programación de esta entidad con más de cincuenta años de historia y siempre abierta a nuevos socios. Intérprete de profundidad excepcional, coinciden los expertos, y heredera directa de la gran tradición centroeuropea y rusa, en el arte de Leonskaja domina una mezcla poco frecuente de rigor estructural y libertad interior: respeta escrupulosamente la partitura, pero nunca suena académica.

El concierto que ofrecerá el próximo martes incluye obras de Beethoven, Schoenberg, Chopin, Webern y Schubert y el repertorio se puede consultar en este enlace.

Un referente mundial

La pianista Elisabeth Leonskaja es una de las intérpretes más relevantes de nuestro tiempo. En 2020, recibió el International Classical Music Award (ICMA) por el conjunto de su obra. Unos años antes, fue nombrada Sacerdotisa del Arte, la más alta distinción de su Georgia natal. Su país de adopción, Austria, también le concedió la Cruz de Honor Austriaca de Primera Clase para la Ciencia y el Arte recompensando sus destacados servicios a la cultura del país.

En 2024, Londres le concedió la Medalla Wigmore Hall. El legendario pianista Sviatoslav Richter, que reconoció y alentó muy pronto el extraordinario talento de Elisabeth Leonskaja, fomentó su desarrollo artístico. Su colaboración, convertida en amistad, perduró hasta la muerte de Richter en 1997. En 1978, Elisabeth Leonskaja abandonó la Unión Soviética rumbo a Austria y celebró el comienzo de su gran carrera con un inolvidable concierto en el Festival de Salzburgo. Desde entonces, actúa como solista por todo el mundo con los mejores directores y orquestas, además de ofrecer recitales en todas las grandes salas de conciertos de Europa.

En constante búsqueda de la quintaesencia de las obras y comprometida con la música en su conjunto, Leonskaja valora especialmente la música de cámara que alterna con su actividad de solista. Mantuvo una larga amistad musical con el Cuarteto Alban Berg, y sus grabaciones se consideran legendarias.

Reconocimientos y grabaciones destacadas

Numerosos premios acompasan la extensa discografía de Elisabeth Leonskaja, entre otros el prestigioso Caecilia Prize y el Diapason d'Or. Grabó la integral de las sonatas para piano de Franz Schubert y Wolfgang Amadeus Mozart. En 2024, se publicaron los conciertos para piano de Robert Schumann y Edvard Grieg con la Orquesta Sinfónica de Lucerna dirigida por Michael Sanderling. Su último álbum solista está dedicado a la Segunda Escuela de Viena: Arnold Schönberg, Anton Weberny Alban Berg, y, con orquesta, publicó en 2025 el Concierto para piano Emperador de Beethoven, junto con el quinteto para piano y vientos del mismo compositor.