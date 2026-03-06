Fin de semana | Exposiciones
Estas son las dos exposiciones que puedes visitar este fin de semana en Alicante
Mulier, mulieris en el Mua y Línea Viva en Vearte Galería, se podrán disfrutar a partir de este viernes
Nuevos imaginarios femeninos en el MUA
La convocatoria bienal de artes visuales Mulier, mulieris, que este año cumple su decimosexta edición, se puede contemplar en la Sala Sempere del MUA hasta el 16 de julio.
La exposición exhibe un total de 18 proyectos de 19 artistas, individuales y colectivos, nacionales e internacionales, seleccionados por un jurado especializado entre 190 propuestas recibidas, e incluye vídeos, fotografías, dibujos, collages, piezas escultóricas e instalaciones de bioarte, que aspiran a mover la conciencia en cuestiones de género, desde los abordajes más intimistas hasta otros de alcance más comprometido y social.
El jurado ha primado la apertura a nuevos temas y los planteamientos técnicos y materiales más innovadores y ha elegido los trabajos de los artistas Greta Alfaro, Samanta Aretino, Cristóbal Barbero, Núria Benet, Maribel Binimelis, Lucía Cassiraga, Paula Ciani, Carolina Diego, Andrea Hauer, Geoconda Jácome V., Sandra March, Laura Martín, Bibiana Martínez, Sonsoles Masiá, Eva Mauricio y Ana Birlanga, Gabriela Noujaim, Iliana Olalde y Marina Thomé. Los proyectos incluyen piezas de una fuerte carga poética y simbólica que habla, entre otras, de ausencias y heridas, sororidad o resistencia.
Equipo Línea Viva, pintura firmada a cuatro manos
Línea Viva es el territorio compartido por Montse Lucas y Rafa Alonso, dúo creativo afincado en Valencia que, desde 2019, construye una obra firmada a cuatro manos y guiada por una sensibilidad común. El fin: conseguir una composición plástica que invita al intelecto a sumergirse en ella.
Su lenguaje visual nace del diálogo entre dos pulsos: el gesto intenso y expresivo de Alonso y la delicadeza impresionista y figurativa de Lucas. De esa tensión armónica surge un universo propio, en el que las formas se curvan, los colores respiran y las capas se entrelazan como estratos de emoción y memoria.
Su trabajo ha viajado a través de más de un centenar de exposiciones en Europa, Asia, Oriente Medio y Estados Unidos.
