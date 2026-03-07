Fundación Mediterráneo presenta su colección de arte contemporáneo en ARCOmadrid

La Fundación Mediterráneo presentó ayer por primera vez su Colección de Arte Contemporáneo en ARCOmadrid, la feria internacional de arte contemporáneo más importante de España. La presentación tuvo lugar en el marco del encuentro “Colecciones que trascienden”, un espacio de reflexión dedicado a visibilizar el patrimonio artístico impulsado por las fundaciones vinculadas a este sector.

En representación de la Fundación Mediterráneo participó su directora, Carmen Morales, historiadora del arte y especialista en gestión del patrimonio cultural, quien intervino junto a responsables de otras instituciones como Fundación “la Caixa”, FUNDOS, ABANCA y Fundación Ibercaja. El encuentro, moderado por Rosina Gómez-Baeza y Lucía Ybarra, reunió a distintas entidades para reflexionar sobre el papel del coleccionismo institucional en la conservación y difusión del arte contemporáneo en España.

Presentación de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo en ARCOmadrid. / Información

La Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo constituye uno de los conjuntos más coherentes dedicados al arte español desde la Transición democrática hasta comienzos del siglo XXI. Integrada por más de doscientas obras de 125 artistas, la colección ofrece un recorrido por más de cuatro décadas de transformación estética y cultural en España a través de lenguajes como la pintura, la escultura, la fotografía, la instalación o el videoarte.

La colección comenzó a configurarse en 2002 con el objetivo de reunir un conjunto representativo del arte español reciente. / INFORMACIÓN

El presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis M. Boyer Cantó, subrayó que esta presentación en ARCO “supone una oportunidad especialmente significativa para dar a conocer a nivel nacional una colección construida con rigor y vocación pública, que refleja uno de los periodos más fértiles y decisivos del arte español contemporáneo”.

La colección comenzó a configurarse en 2002 con el objetivo de reunir un conjunto representativo del arte español reciente. Para su desarrollo se constituyó una Comisión Asesora integrada por destacados especialistas del ámbito del arte contemporáneo, entre ellos Tomás Llorens, Francisco Jarauta, Román de la Calle o Manuel Borja-Villel, mientras que las labores de comisariado fueron asumidas por Juan Bautista Peiró y Vicente Ros.

Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Mediterráneo. / Información

Entre los artistas presentes en la colección figuran algunas de las figuras más relevantes del arte español contemporáneo, como Miquel Barceló, Antoni Tàpies, Juan Muñoz, Cristina Iglesias o Luis Gordillo, entre otros.

La participación de la Fundación Mediterráneo en ARCOmadrid se enmarca en una iniciativa impulsada por CECA para poner en valor la contribución histórica de las fundaciones vinculadas a las antiguas cajas de ahorro al desarrollo cultural, la conservación del patrimonio y el apoyo a la creación artística en España.