Mediterráneo en Danza continúa con LaMov y su espectáculo “Stravinsky”

La Fundación Mediterráneo presenta el próximo sábado 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1) el espectáculo “Stravinsky”, a cargo de la compañía LaMov, dentro del ciclo Mediterráneo en Danza, que reúne algunas de las propuestas coreográficas más destacadas de la temporada.

“Stravinsky” es un programa compuesto por dos piezas fundamentales del repertorio musical y coreográfico del siglo XX, “El pájaro de fuego” y “La consagración de la primavera”, coreografiadas por VíctorJiménez y Olga Roriz, respectivamente. Ambas obras maestras del compositor ruso Igor Stravinsky permiten a la compañía LaMov desplegar un lenguaje coreográfico que combina danza neoclásica y contemporánea, con una puesta en escena intensa que traslada al movimiento la energía rítmica y la potencia expresiva de estas partituras revolucionarias.

En “El pájaro de fuego”, coreografiado por Víctor Jiménez, la compañía parte de la figura del ave fénix —símbolo de regeneración y metamorfosis— para construir una versión que busca plasmar la emoción que recorre la partitura y reencontrar al Stravinsky visionario y revolucionario que transformó la música del siglo XX. La propuesta de LaMov revisita este clásico desde una mirada contemporánea, subrayando su dimensión simbólica y su permanente capacidad de renovación.

La segunda parte del programa presenta “La consagración de la primavera”, en la versión de la coreógrafa portuguesa Olga Roriz, que aborda esta obra icónica revelando nuevos significados y sugiriendo nuevas lecturas. La pieza narra un ritual pagano en el que una joven es sacrificada para asegurar la llegada de la primavera. Su estreno provocó una gran polémica en su momento, pero con el paso del tiempo se ha consolidado como una de las obras más influyentes y celebradas de la historia de la música y de la danza contemporánea.

Compañía LaMov

La compañía LaMov nació en Zaragoza en febrero de 2008 bajo la dirección de Víctor Jiménez, pupilo directo y primer bailarín del Béjart Ballet de Lausanne de Maurice Béjart. Jiménez fue además bailarín solista de la Ópera de Lyon y de la compañía de Víctor Ullate, y desde LaMov ha consolidado un proyecto artístico que combina exigencia técnica, potencia escénica y un lenguaje coreográfico propio.

Con este espectáculo, la Fundación Mediterráneo continúa el ciclo Mediterráneo en Danza, una programación dedicada a acercar al público algunas de las propuestas más interesantes de la danza actual. El ciclo se cerrará el 28 de marzo con el espectáculo “El hombre cisne”, del bailarín y coreógrafo Iván Delgado, una propuesta escénica que combina danza y divulgación para acercar al público al universo del ballet clásico a través de la figura del cisne, uno de los símbolos más reconocibles de la historia de la danza.

Las entradas para el espectáculo pueden adquirirse a través de la web de la Fundación Mediterráneo o en taquilla el mismo día de la función, con precios a partir de 14 euros.