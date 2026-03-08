La Ciudad de la Luz se prepara para un nuevo rodaje internacional con la película ‘The People of the Book’

Los estudios de Ciudad de la Luz volverán a convertirse en escenario de una gran producción cinematográfica internacional en 2026. El complejo audiovisual de Alicante acogerá parte del rodaje del largometraje The People of the Book, una película impulsada por la productora Good Films Studios Spain que se filmará durante la primavera y el verano y que contará con un presupuesto cercano a los 18 millones de euros.

El proyecto se encuentra ya en fase de preproducción, que comenzó a principios de este año en las instalaciones alicantinas. Durante seis meses, el equipo utilizará uno de los platós del complejo, su edificio de apoyo, el tanque de agua exterior y los talleres de producción. Está previsto que el rodaje se prolongue hasta el mes de junio.

La llegada de esta producción refuerza el papel de Ciudad de la Luz como uno de los principales centros de rodajes del Mediterráneo. Tras varios años recuperando su actividad, los estudios vuelven a atraer proyectos internacionales que buscan grandes instalaciones y localizaciones variadas en un mismo entorno.

La productora del proyecto, Miriam Segal, ha destacado la elección de Alicante para llevar a cabo esta producción. Según ha explicado, las instalaciones de Ciudad de la Luz ofrecen un entorno especialmente adecuado para desarrollar proyectos cinematográficos de gran escala.

Un proyecto con inversión pública y retorno local

El largometraje cuenta con financiación pública dentro de una línea de ayudas impulsada por la Generalitat Valenciana para atraer grandes producciones audiovisuales al territorio. En este caso, el proyecto puede recibir una subvención de hasta 1,5 millones de euros.

Estas ayudas forman parte de una convocatoria más amplia destinada a incentivar proyectos que generen gasto directo en la comunidad autónoma y contribuyan a dinamizar el sector audiovisual. La línea de apoyo cuenta con una dotación global de 9,5 millones de euros para el periodo comprendido entre 2025 y 2027.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha señalado que este tipo de producciones permiten multiplicar el impacto económico de las ayudas públicas al generar actividad en el territorio.

Además del uso de las instalaciones, la producción prevé incorporar personal técnico y profesional local para cubrir diferentes puestos del equipo, lo que supone una oportunidad para los trabajadores del sector audiovisual de la Comunidad Valenciana.

Una historia que recorre siglos y continentes

La película está basada en la novela histórica del mismo nombre escrita por Geraldine Brooks. La historia sigue el recorrido de la Hagadá de Sarajevo, un manuscrito medieval considerado una de las piezas culturales más valiosas del mundo.

A través de distintos momentos históricos, la narración reconstruye el viaje de este documento a lo largo de siglos y diferentes países, en una trama que mezcla investigación histórica, drama y aventura. Además de las escenas que se grabarán en Ciudad de la Luz, la producción también tiene previsto filmar en diferentes localizaciones de Alicante y con el apoyo de la Región de Murcia.

Alicante refuerza su papel como plató de rodajes

La elección de Alicante para esta producción se enmarca en el crecimiento que la ciudad ha experimentado en los últimos años como destino para rodajes. Según los datos de Alicante Film Office, durante 2025 la capital alicantina acogió un total de 54 producciones audiovisuales, entre películas, series, programas de televisión, anuncios y sesiones fotográficas.

Esta cifra supone un incremento respecto al año anterior y refleja el interés creciente de productoras nacionales e internacionales por rodar en la ciudad. Además de los paisajes y localizaciones urbanas, uno de los factores que más valoran los equipos de producción es la existencia de infraestructuras como Ciudad de la Luz.

La actividad audiovisual también se extiende al resto de la provincia. La Costa Blanca Film Commission ha participado en la gestión de más de un centenar de rodajes en 2025, ayudando a productoras a encontrar localizaciones y gestionar permisos.

Noticias relacionadas

En ese contexto, la llegada de The People of the Book supone un nuevo impulso para la industria audiovisual local en un rodaje que reunirá a técnicos, artistas y profesionales del sector procedentes de distintos países.