El compositor alicantino Óscar Navarro celebra 20 años de música

Óscar Navarro compuso su primera obra original a los quince años, una pieza para un cuarteto de clarinetes llamada Continental que aún mantiene en el repertorio. Aunque esta obra de juventud no la tiene en cuenta, como tampoco el pasodoble para banda que compuso con veinte años para las fiestas de Novelda, el compositor y director de orquesta de 45 años celebra este 2026 dos décadas como profesional en el mundo de la música y lo quiere festejar a lo grande.

Ya lo hizo en su décimo aniversario y ahora lo repite en el vigésimo, que arranca el próximo mes de junio con una gira de conciertos que comienza en el Teatro Monumental de Madrid y que pasará después por el Auditorio de la Diputación de Alicante y el Palau de la Música de València.

«El tiempo vuela y creo que va a ser una celebración muy bonita. Hay mucho esfuerzo detrás y mucha gente que me acompaña para este 20º aniversario», apunta el compositor noveldense, que estrenó el pasado mes de enero en València su primer concierto para timbales y orquesta en colaboración con el timbalero de Xixona Javier Eguillor, por encargo del Palau de la Música.

Óscar Navarro dirige a su orquesta sinfónica y a varias corales, en un concierto el pasado año en el Teatro Monumental de Madrid, donde arrancará su gira de aniversario. / INFORMACIÓN

Alrededor de doscientas obras creadas

Óscar Navarro tiene en su haber alrededor de doscientas composiciones, entre música para conciertos, música de cámara, música coral y bandas sonoras originales para películas. En estas últimas destaca La mula, protagonizada por Mario Casas, que estuvo nominada a los Premios Goya de 2014 o la música de Sueños de Sal, ganadora del Goya a mejor película documental en 2016 y del Premio de la Crítica Musical Cinematográfica Española 2016 como mejor Banda Sonora Nacional.

La celebración por estos veinte años consistirá en un programa sinfónico dedicado a la música creada por el autor de Novelda, concebido como un recorrido por algunas de sus obras más representativas además de dos estrenos mundiales, de los que no da detalle para no frustrar la sorpresa al público.

Para este viaje estará acompañado por su propia orquesta, la Óscar Navarro Symphony Orchestra, creada por él hace diez años, «autogestionada» y compuesta por sesenta músicos profesionales de la Comunidad de Madrid. Pero también estará arropado por varios artistas invitados y formaciones corales.

El compositor de Novelda Óscar Navarro. / Susana Fotografiarte

Acompañado por 250 voces en Madrid y 140 en Alicante

En el primer concierto, que se celebrará en madrileño Teatro Monumental el próximo 6 de junio, contará con 250 voces de diferentes formaciones corales. Le sigue el 27 de junio el concierto en el ADDA -con más de la mitad de las entradas ya vendidas-, donde participarán unos 140 coralistas procedentes de la Coral del Vinalopó, la Coral de la Universidad de Alicante y el Coro de Voces Blancas del CEIP Jorge Juan, «que aportarán un componente muy especial al programa». También contará con el fagotista solista internacional José Lozano, alicantino afincado en Navarra, el tenor de Alicante Javier Rubio, la soprano malagueña María Calvo y la joven cantante alicantina Adriana Tonda.

El director y autor de Novelda, durante un concierto / INFORMACIÓN

Tras Madrid y Alicante llegará Villanueva de la Cañada (19 de diciembre), Noblejas, en Toledo (20 de diciembre) y el Palau de la Música de València (10 de enero de 2027).

El programa «tendrá un poco de todo», aunque no contará con algunas de las composiciones más célebres como Libertadores o La mula, pero puede que sí haya un guiño a su primera obra con repercusión, El arca de Noé, que grabó con la JONDE, o la obertura que le encargaron para celebrar el décimo aniversario de la proclamación como rey de Felipe VI. «Pero lo mejor -asegura- será la oportunidad de asistir a dos estrenos mundiales».