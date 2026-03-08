Martiz: buscando la perfección por encima de la inmediatez

Ficha técnica Formación: Daniel Martínez (voz), Antonio Tomás (guitarra), Sebastián Blanco (bajo y coros) y Asís Alla (batería) Procedencia: Crevillent y Alicante Discos:Niña invisible (2022/EP), El amor no existe (2023) Año de comienzo: 2018

Nadie nace aprendido. La música no es una ciencia exacta y es eso lo que la hace tan fascinante. Más allá del poder del dinero, que también tiene especial importancia en esta industria, lo que curte a un grupo es el permitirse fallar, el experimentar con las canciones y la necesidad imperiosa de subirse a un escenario. No existen gurús que te regalen el éxito inmediato, pero hay esfuerzo y sacrificio de bandas que buscan la manera de autosustentarse financieramente.

El ensayo y error es lo que ha permitido que a día de hoy, una banda como Martiz haya evolucionado hasta un sonido que les caracteriza y les eleva a una posición muy interesante dentro del rock alternativo nacional. Tras publicar un disco como El amor no existe (2023) donde jugaban a buscar su estilo, han decidido abordar una nueva etapa en la banda con la clara convicción de hacer un rock muy personal marcado por la grandilocuencia y los arreglos.

"Nuestra música es difícil de clasificar. Tenemos un rock que, creemos, es único y especial. Nos gusta prestar mucha atención a las voces y arreglos. Los que nos escuchan nos han llegado a comparar con bandas como Arde Bogotá, Shinova o Biffy Clyro; pero nuestra intención es sonar a Martiz, con identidad propia y un estilo introspectivo, melódico y cañero a la vez", explica la banda en una entrevista realizada a INFORMACIÓN.

Es esa búsqueda de personalidad la que les ha llevado a una nueva andadura en el mundo de la música que acabará con un nuevo álbum bajo el brazo que esperan que vea la luz al final de la primavera. Llevará por nombre Hasta que el cuerpo reviente, título cedido por uno de los sencillos que ya han sido publicados, y es una clara muestra de la dirección artística y sonora que están tomando. "Hemos pasado de un enfoque más indie con nuestro primer disco a un rock más cañero, manteniendo letras profundas y dándole un empuje más a lo sonoro. Ha sido un proceso de aprendizaje y experimentación, buscando un sonido más auténtico y con alma", admiten.

Y esa búsqueda de alma ha servido para encontrarse a ellos mismos y confirmar qué papel ocupan en una industria cada vez más masificada. "Hemos conseguido encontrar nuestro camino a través de muchísimo trabajo, probando cosas y errando en el intento. Eso nos ha permitido saber qué queremos hacer. Y contar con la ayuda de productores y músicos experimentados como Jorge Guirao (Second), Toni Poza (Miss Caffeina) o Antonio Illán (ingeniero de sonido de Viva Suecia) nos ha ayudado a pulir nuestro sonido y profesionalizar el proyecto", subrayan.

Y si algo destaca en todo este proceso es que no buscan atajos y prefieren guardar largos compases de tiempo para preparar un tema antes que sacarlo rápido en detrimento de su calidad. "Priorizamos hacer las cosas bien y trabajar a gusto, sin dejar que la presión de las redes sociales nos marque el ritmo. Esto nos permite sacar canciones más completas y duraderas", admiten. Es una forma de trabajar que va a contracorriente de una industria que penaliza el silencio y reclama constantemente actualidad.

Sin embargo, la experiencia de la banda les ha permitido comprobar que otra forma de consumo musical es posible. Su tema Hasta que el cuerpo reviente, publicado el pasado 4 de julio en plataformas, sigue manteniendo su sitio en las listas de reproducción de novedades meses después de su lanzamiento. "Esto nos invita a pensar que no está tan mal lo que hacemos", apuntan. Grupos que vengan después podrán ver con este ejemplo que otra forma de hacer música es posible, más allá de algoritmos y normas no escritas. Porque la profesionalidad no viene de la nada, se trabaja.

Un futuro esperanzador

Martiz comienza a desgranar sus canciones de cara a un nuevo disco que llegará este 2026. Entre cambios en la formación y la búsqueda de una esencia propia, ya hay disponibles temas de la talla de Que no quiero volver! y Arde La Riviera, donde demuestran ese desgarro típico del rock que les permite distanciarse completamente de un indie-rock predominante en la escena musical actual. Esa alma que tanto claman por encontrar parece tomar forma con este segundo larga duración, pese a que todavía no han mostrado todas las composiciones que tienen entre manos.

El pasado viernes 27 de febrero estuvieron tocando junto a los ilicitanos Siempre Tigre en la Sala Stereo, donde probaron la acogida de los nuevos temas, aunque, aseguran, fue un concierto esporádico y actualmente están centrados en dar forma al futuro LP: "Fue un concierto fuera de la gira, pero nos surgió la oportunidad y decidimos aprovecharla", admiten. Y es que se presentaron con un cambio en la formación y con poco tiempo de ensayo, y la respuesta de la gente fue más que acogedora. Martiz asegura que se siente "cómodo y seguro" cuando pisan un escenario. "La relación entre nosotros como amigos se nota en escena y eso hace que el resultado final sea sólido y compacto".

Ahora vienen unos meses en los que terminarán de cerrar los flecos de su futuro a corto plazo, donde quieren terminar de grabar las canciones y preparar una gira que les llevará por ciudades como Madrid y Barcelona. Además, uno de los sueños de los integrantes, además de poder vivir de esto y cruzar el charco con su música, es poder tener un vinilo propio entre sus manos. La espera, aseguran, merecerá la pena. Esperemos que las siguientes noticias que tengamos de ellos sean relativas al lanzamiento de Hasta que el cuerpo reviente en formato físico. Martiz es un grupo que hace realidad todo lo que se propone. Habrá más noticias de ellos pronto.