Cinco años de Virtuós Mediterrani: la orquesta de cámara celebra su aniversario con un recital en Alicante
La formación, dirigida por Gerardo Estrada, rendirá un homenaje musical a la ciudad que le ha visto crecer este sábado 14 de marzo, a las 20 horas, en el Palacio de Congresos de Alicante
Virtuós Mediterrani cumple cinco años y lo celebra con un concierto titulado Historias de Mar y Fuego, que se celebrará el sábado 14 de marzo a las 20 horas en el Palacio de Congresos de Alicante (Colegio de Médicos). La formación, dirigida por Gerardo Estrada, rendirá un homenaje musical a la ciudad que ha visto crecer a la orquesta, combinando obras emblemáticas del repertorio barroco con estrenos de compositores vinculados a la formación.
Entre los clásicos que conforman el programa destacan Música para los Reales Fuegos Artificiales y Música Acuática (Suite número 2) de Handel, piezas cargadas de simbolismo que hoy mantienen una sorprendente actualidad. A ellas se suman dos oberturas poco interpretadas como la obertura para la ópera Lucio Silla K.135 de Mozart y la obertura para Il Mondo della Luna Hob. 28/7 de Haydn, que permitirán al público disfrutar del genio y frescura de ambos compositores. La selección se completa con la ópera-ballet Las Indias Galantes de Rameau, una suite barroca francesa que narra historias de "amor galante" en escenarios exóticos de la época como Turquía, Perú, Persia y Norteamérica.
Apuesta por la creación contemporánea y local
Virtuós Mediterrani también apuesta por la creación contemporánea y presentará varios estrenos. Entre ellos, Requiem for Kepler de Román de Urrutia Coduras, violinista fundador de la orquesta, creado para musicalizar el corto Goodbye Kepler del equipo de Tangerine Studios, y Lo que acabó antes de empezar de Antonino Croce, también miembro fundador, en la que interpretará la parte solista de guitarra. La ciudad recibirá un homenaje directo con Alicante, memoria de un pueblo, de Rubén Urbán Segura, suite inspirada en el folklore y las festividades alicantinas, escrita especialmente para orquesta de cámara.
Al finalizar el concierto, los asistentes podrán disfrutar de un vino de honor acompañado de una mesa dulce de Juanfran Asencio, en un cierre "que celebra no solo la música, sino también la unión de la comunidad cultural de Alicante", apunta la propia formación. El evento cuenta con el apoyo del Ilustre Colegio de Médicos de Alicante, sede oficial de la orquesta, y con la colaboración de Banco Mediolanum, Fundación Roble y Machete, Hotel Bonalba, Maison de France y Juanfran Asencio.
Las entradas están disponibles en eventbrite.es al precio de 20 euros más gastos de gestión, mientras que los menores de 12 años podrán acudir al precio reducido de 10 euros, permitiendo el acceso a la cultura a diferentes generaciones. También es posible adquirirlas en formato físico en Rogel Music, comercio ubicado en la calle Pintor Cabrera, 22, de Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Generalitat impulsa la demolición del chalé ilegal de Cabezo Mortero en el corazón de Sierra de Escalona de San Miguel de Salinas
- Absueltos siete acusados de tráfico de drogas al declarar ilegal el registro de una nave en San Vicente donde había marihuana
- En Les Naus no se han hecho viviendas públicas sino viviendas en suelo público
- La posidonia de Santa Pola se convertirá en ingrediente para el sector cosmético
- Personas vinculadas al promotor de la cooperativa se repartieron la mitad de los áticos protegidos de Les Naus en Alicante
- Muere un conductor tras caer de una moto y ser arrollado por varios vehículos en Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “La pensión de jubilación hay que solicitarla, no se concede automáticamente”
- El retraso en la urbanización del macroproyecto de La Hoya en Torrevieja deja en el aire la construcción de 775 viviendas protegidas del Plan Vive