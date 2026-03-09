Un escritor de Alicante plasma las guerras entre los imperios romano y persa en una novela

Tras una primera toma de contacto en el mundo de la novela histórica con La ambición de Ardashir, el alicantino Carlos Mora Vázquez regresa a la literatura con La venganza de Tirdhad (Avant Editorial), que retrata la vida de un joven impulsivo de la alta nobleza que busca restaurar el honor perdido de su padre y devolver el prestigio a la casa Surena. Para lograrlo, se involucra en guerras civiles y batallas contra el Imperio Romano, en un contexto marcado por las hostilidades.

Conocido por plasmar con rigor los contextos históricos que plantea en sus obras literarias, con este libro muestra un Imperio Persa gobernado bajo la dinastía Arsácida que ha alcanzado un gran poder e influencia sobre el resto del mundo, pero que se verá agitado por guerras civiles con otra gran potencia del momento: el Imperio Romano. Precisamente, los detalles de las tácticas bélicas y de la panoplia utilizada por el ejército de aquella época se muestran con una mirada precisa y documentada.

"La venganza de Tirdhad", una novela de Carlos Mora Vázquez / INFORMACIÓN

"Tirdhad es un joven impulsivo que, al principio de la trama, tan solo tiene una preocupación: defender y vengar a su familia de todos aquellos que osen atacarles o injuriarles, pero que evolucionará hasta convertirse en un hombre curtido por la guerra y los horrores que le tocará vivir", explica a INFORMACIÓN el autor de la novela. El protagonista se muestra como una persona con habilidad en el combate, hecho que le permitirá ganarse la confianza del sha Orodes y de su hijo Fraates, aunque sus valores le llevarán a buscar otras prioridades.

"En esta nueva trama, los lectores podrán verse inmersos en las batallas como si fuesen un soldado más, dado que explico todo con un cuidado lujo de detalles. Del mismo modo, mostraré las intrigas palaciegas, la diplomacia de los sha de la época, así como la relación de amor-odio que tenía el Imperio Persa con Roma y Armenia", apunta el autor, que actualmente ejerce como profesor en el IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura.

Una toma de contacto con sus lectores en Callosa de Segura

Carlos Mora Vázquez presentará su nueva novela, La venganza de Tirdhad, el próximo 11 de marzo, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura de Callosa de Segura. De esta manera, tendrá la oportunidad de encontrarse con sus lectores tras las buenas reseñas que cosechó su primer libro, entre las que destacaban que era una obra "amena" pese a todo el contexto histórico que aborda y que suponía un buen punto de "introducción en el mundo persa".

"Aprecio enormemente esas críticas que los lectores publican en redes sociales, dado que puedo comprobar que, gracias a mis libros, la gente puede aprender diversos aspectos sobre el Imperio Persa. Por ejemplo, me alegró mucho saber que un lector, gracias a mi primera novela, había conseguido resolver con éxito un crucigrama en el que le preguntaban sobre acontecimientos del Imperio Persa aqueménida", concluye el escritor con una sonrisa.