El juicio público que vivieron Elizabeth Taylor y Richard Burton, a debate en la Fundación Mediterráneo

El Aula de Cultura de Alicante acoge la segunda sesión del ciclo Genios y genias este martes, a las 19 horas, donde la dramaturga e investigadora Pilar G. Almansa hablará sobre la icónica pareja de Hollywood

Elizabeth Taylor y Richard Burton, en una imagen de archivo

Elizabeth Taylor y Richard Burton, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Juan Fernández

Juan Fernández

La Fundación Mediterráneo celebra el próximo martes, a las 19 horas, en el Aula de Cultura de Alicante (Av. Doctor Gadea, 1), la segunda sesión del ciclo Genios y genias, con una conferencia de la escritora, dramaturga e investigadora Pilar G. Almansa dedicada a la intensa relación personal y artística entre Elizabeth Taylor y Richard Burton, una de las parejas más célebres de la historia del cine.

Organizado en colaboración con la asociación Clásicas y Modernas, el ciclo busca cuestionar la idea tradicional de genialidad y reflexionar sobre cómo el talento creativo puede verse condicionado por los contextos sociales, afectivos y culturales en los que se desarrolla.

Pilar G. Almansa, la dramaturga e investigadora que desgranará loso excesos de la mítica pareja

Pilar G. Almansa, la dramaturga e investigadora que desgranará los excesos de la mítica pareja / Carlos Nuñez de Arenas

En esta sesión, Almansa explorará la historia de esta icónica pareja del Hollywood de los años sesenta y setenta, mostrando que su relación trascendió el glamour y los excesos que llenaban las portadas de los tabloides. La conferencia analizará cómo el relato público de su romance expuso una doble moral mediática que convirtió a Elizabeth Taylor en blanco de un juicio público más intenso que el sufrido por su pareja masculina.

Pilar G. Almansa, dramaturga, directora escénica e investigadora, combina en su trabajo la creación teatral con la reflexión crítica sobre la representación de las mujeres en la cultura y la historia de las artes. La entrada a la conferencia es libre hasta completar aforo.

