Miguel de Cervantes, escritor: "El que lee mucho y anda mucho..."

Miguel de Cervantes no solo escribió una de las novelas más influyentes de la historia, "Don Quijote de la Mancha". También dejó reflexiones que, siglos después, siguen resonando con fuerza. Una de las más conocidas es esta sentencia sencilla pero profunda: "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".

La frase resume una idea muy cervantina: el conocimiento no nace solo de los libros ni solo de la experiencia, sino de la combinación de ambos. Leer abre la mente y permite acceder a otras vidas, ideas y épocas; viajar o moverse por el mundo, en cambio, enfrenta al individuo con la realidad.

Más allá de la erudición

En el contexto del Siglo de Oro español, esta idea tenía además un matiz humanista. Cervantes defendía que la formación de una persona debía ir más allá de la erudición: la vida también era una escuela.

Por eso su obra está llena de caminos, ventas, encuentros y viajes. Don Quijote y Sancho recorren La Mancha aprendiendo —a veces a golpes— que el mundo es más complejo que las ideas que uno tiene sobre él.

Noticias relacionadas

La frase sigue vigente hoy porque resume una verdad sencilla: quien combina curiosidad intelectual y experiencia vital acaba entendiendo mejor el mundo.