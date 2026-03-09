Dos nuevos recitales de la Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante con un prestigioso director invitado

La Orquesta Filarmónica de la Universidad de Alicante (OFUA) confirma su programa de Conciertos de Primavera que contará este año con dos actuaciones y con un director invitado con una gran trayectoria a nivel nacional. La agenda contará con una primera actuación el viernes 8 de mayo, a las 20 horas en el Teatro Castelar de Elda. Este recital, que se realizará con la colaboración del consistorio municipal, la sede universitaria y la Sociedad Musical Santa Cecilio será de entrada gratuita y las invitaciones se podrán conseguir a partir del 7 de abril.

Por su parte, el sábado 9 de mayo tendrán una segunda cita, esta vez en el Paraninfo de la UA, con colaboración con el Rotary Club Alicante y con el patrocinio de Vectalia. El concierto, que se desarrollará a partir de las 20 horas, tiene un precio de 12 euros y todo el dinero recaudado se destinará, de manera íntegra, a financiar las ayudas para la formación de los músicos de la OFUA. Además, para los que quieran aportar y no puedan acudir al evento, también se habilitará una fila 0 para donativos.

Presentación del convenio del programa Concierto de Primavera de la OFUA / INFORMACIÓN

La orquesta universitaria ha confirmado, a su vez, que el director invitado de los Conciertos de Primavera será Alejandro Muñoz y las actuaciones contarán con la participación del concertino Antonio García Egea. Considerado como uno de los artistas más versátiles y completos de su generación, Alejandro Muñoz es, actualmente, director titular de la Camerata Gala y del Coro de Ópera de Córdoba, director artístico de Gala Fest y director musical de la compañía Lírica 1811.

En este sentido, el director detalla que "dos sinfonías serán las protagonistas del programa elegido para ambas actuaciones: una primera parte en la que se interpretará la sinfonía de F. Schubert Sinfonía nº 8 en si menor D 759 Inacabada, y la segunda parte por A. Dvořák, Sinfonía nº 8 en sol mayor op. 88". Para la preparación de ambas actuaciones, la Universidad de Alicante ha programado también dos talleres formativos para los músicos que integran la OFUA: un taller de cuerda, impartido Antonio García Egea, profesor del Conservatorio Superior de Música M. Massotti Littel; y un taller de vientos y percusión, a cargo de Rudolf Korp, director de la Brass Academy Alicante.

Alejandro Muñoz, director invitado de la OFUA para estos dos recitales / INFORMACIÓN

El director invitado explica que "hemos querido proponer un programa ambicioso y contrastante. La Sinfonía nº 8 de Franz Schubert nos lleva a un clima íntimo y expresivo, donde cada motivo tiene una gran carga emocional. Por su parte, la Sinfonía nº 8 de Antonín Dvořák aporta luz, energía y un carácter más abierto y vital. Juntas, estas obras permiten a los jóvenes músicos mostrar sensibilidad y entusiasmo en un repertorio fundamental del sinfonismo romántico".

Sobre la trayectoria de Alejandro Muñoz

Director titular de la Camerata Gala y del Coro de Ópera de Córdoba, además de director artístico de Gala Fest y musical de la Compañía Lírica 1811, Alejandro Muñoz ha dirigido orquestas como la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Córdoba o la Filarmonía de Granada, entre otras. Formado en el Conservatorio Nacional Superior de Música de París y en el Centro Superior Katarina Gurska, ha trabajado con maestros como Pierre Boulez, Daniel Barenboim o Vladimir Ashkenazy y ha colaborado con destacados intérpretes del panorama nacional como Jesús Reina, Raquel Lojendio o Michael Thomas. Actualmente es artista del sello IBS Classical, donde ha grabado sus dos últimos trabajos discográficos.

Un momento de la firma del convenio entre el Rotary Club Alicante y la UA / INFORMACIÓN

Convenio entre la UA y el Rotary Club Alicante

La pasada semana, la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro, y José Manuel Santamaría, presidente del Rotary Club Alicante, firmaron un convenio de colaboración para la organización de este ciclo de Conciertos de Primavera de la OFUA. La firma contó con la asistencia de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria; Lucía Gomis, directora de la Fundación General de la UA; Loretta González, coordinadora técnica de la OFUA, y Emilio del Cerro Rubio, vicepresidente del Rotary Club Alicante y Diego Sáez, miembro del Rotary Club Alicante.