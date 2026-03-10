Baltasar Gracián, escritor y filósofo: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno"

Entre los autores más originales del Siglo de Oro español destaca Baltasar Gracián, un jesuita, escritor y filósofo que hizo de la inteligencia práctica y la observación de la naturaleza humana el centro de su obra. Su frase más célebre sigue citándose siglos después como una defensa de la precisión y la claridad frente al exceso de palabras.

Lo bueno, si breve, dos veces bueno

Gracián nació en 1601 en Belmonte de Gracián (Zaragoza) y desarrolló gran parte de su vida intelectual dentro de la Compañía de Jesús. Sin embargo, su pensamiento estaba lejos de ser convencional. Sus textos combinaban filosofía, literatura y crítica social, y estaban llenos de aforismos tan breves como incisivos.

En obras como "El arte de la prudencia" o "El criticón", Gracián analizaba cómo funciona el mundo real: las ambiciones humanas, la apariencia social, el poder, la astucia y la necesidad de saber moverse con inteligencia en la vida pública.

Decir lo esencial con precisión

Su famosa frase sobre la brevedad refleja bien su estilo. Para él, la verdadera inteligencia no consiste en hablar mucho, sino en decir lo esencial con precisión. En una época en la que la retórica barroca tendía a la ornamentación y al exceso, Gracián defendía la fuerza de la idea clara y directa.

Pero su provocación iba más allá del lenguaje. El autor también sostenía que la vida social estaba llena de máscaras y que el ser humano debía aprender a interpretar el mundo con cautela. En ese sentido, su filosofía era profundamente realista: quien no entiende cómo funcionan las personas, decía, está condenado a equivocarse constantemente.

Noticias relacionadas

Por eso su pensamiento sigue resultando actual. En una época saturada de información, discursos interminables y opiniones constantes, la vieja advertencia de Gracián parece casi moderna: lo valioso no es hablar más, sino decir lo justo y necesario… y hacerlo con inteligencia.