3.612 botellas de plástico y 205 hilos: las alicantinas Olga Diego y Mónica Jover llevan su visión de la naturaleza a València

Dos artistas alicantinas participan en la exposición VerdeVerdad, que se inaugura este martes en Las Ataranzanas del Grao de València, que ofrece las múltiples caras de la naturaleza a través de las obras de cinco creadores. Entre ellas, Olga Diego (Alicante, 1969) y Mónica Jover (Alcoy, 1973), junto a Calo Carratalá (Torrent, 1959), Sebastián Nicolau (València, 1969) y Francisco Caparrós (Baza, 1954).

La exposición, que se podrá contemplar hasta el 28 de junio, está comisariada por la revista de artes visuales y cultura contemporánea Makma, lanza una reflexión al espectador sobre la dualidad en la verdad de la naturaleza: la imaginaria, vista como fruto del anhelo, que nos calma; y la vinculada a sus efectos más desasosegantes en su cara más siniestra.

Imagen de la instalación que une pintura y textil de Mónica Jover en Las Ataranzanas / Merche Medina

Sobre la relación con nuestro entorno y la huella ecológica que dejamos con nuestros actos habla la Isla flotante de Olga Diego, una obra que creó en 2020 junto a estudiantes de Bachillerato del Instituto Miguel Hernández de Alicante en el MACA y que sigue viajando para mostrar la transformación de la basura en arte al tiempo que urge soluciones al problema del plástico.

Esta instalación escultórica y lumínica de carácter ecológico y educativo, formada por 3.612 botellas de plástico recicladas, reflexiona sobre la acumulación de plásticos en los océanos y toma su nombre de la isla de basura u Octavo Continente del Pacífico Norte, "transformando esa realidad en una propuesta artística de concienciación y construcción colectiva", como señala Olga Diego sobre esta estructura con forma de iceberg, en la que "una parte emerge sobre el agua mientras otra permanece sumergida, sugiriendo la dimensión oculta del problema medioambiental".

Olga Diego, dentro de la escultura en la exposición "VerdeVerdad" de Las Ataranzanas / INFORMACIÓN

Por su parte, la artista alcoyana Mónica Jover, que trabaja con textil y siempre aborda la relación con el paisaje "de manera íntima" , ha realizado ex profeso un site-specif para esta exposición y ha tejido su pinturas con hilos conectados de lado a lado en el espacio de Las Ataranzanas. Su propuesta, para la que ha empleado 3.500 metros de un total de 205 hilos trazados, se llama Hitedeuc (Historia tejida de una ciudad) y hace alusión a la historia textil de Alcoy y cómo esta industria ha ido transformando el territorio. Ella propone "una evocación sensible del paisaje, el territorio y la memoria", en cuyas obras "la naturaleza se manifiesta como fuerza viva y como espejo del ser".

Parte de las obras de Mónica Jover expuestas en València / Merche Medina

Con pintura acrílica e hilo cosido, el mapa de Alcoy se transforma en una superficie viva de memoria. "Sobre una retícula verde —que evoca simultáneamente el paisaje y la tradición textil— la ciudad no se dibuja: se cose. Cada puntada es una inscripción; cada línea bordada, un gesto que reactiva la historia manufacturera desde el propio acto textil", indica, mientras la obra se prolonga mediante una instalación de hilos que parten de los ríos Molinar y Riquer.

El espacio de Las Atarazanas está protegido, "por lo que tuvimos que hacer una estructura en el aire para no intervenir en ningún muro de la sala".

La isla de plástico de Olga Diego / Merche Medina

Una invitación a mirar de nuevo la relación con el entorno

José Luis Moreno, concejal de Acción Cultural del Ayuntamiento del València, destaca que "el espectador podrá transitar por esa verdad dual que nos atrae y nos inquieta a partes iguales. Es una invitación a reconocer la huella que el entorno deja en nosotros, entendiendo el paisaje no solo como belleza, sino como una superficie viva de nuestra propia memoria", mientras José Antonio Campoy, de Makma, anima al público a "detenerse, a mirar de nuevo y a reflexionar sobre nuestra relación con un entorno que, silenciosamente, también nos interpela".