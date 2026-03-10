Christina Rosenvinge aterriza en Alicante con ‘Contar y Cantar’, el ciclo cultural del IAC Gil Albert

Christina Rosenvinge llegará a Alicante el próximo jueves para traer su música y reflexiones en una nueva edición del ciclo 'Contar y Cantar', organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Tras el paso de artistas como Alice Wonder o el rapero alicantino Natch, la recientemente reconocida con la Medalla al Mérito en las Bellas Artes, figura clave en la configuración del escenario musical español desde finales de los ochenta, ofrecerá un coloquio y concierto totalmente gratuitos.

Como expresan desde el Instituto Gil-Albert, el objetivo de 'Contar y Cantar' "es ofrecer al público una experiencia íntima y reflexiva, que permita conocer tanto el proceso creativo como universo musical y emocional de la escritura de canciones". El acto, abierto a todo el público, puso a disposición de los interesados entradas gratuitas que se agotaron rápidamente, según ha declarado la directora del IAC Juan Gil Albert, Cristina Martínez.

Christina Rosenvinge durante la representación de 'Safo' / David Ruano

Música, teatro, literatura

Christina Rosenvinge no es únicamente intérprete; como cantautora, su carrera se ha caracterizado por la exploración constante atravesando diversos géneros, desde el pop, el rock o el folk, junto a unas letras literarias e introspectivas. La identidad, la memoria y la condición femenina se han reflejado no solo en su obra puramente musical sino también en sus proyectos vinculados al teatro, la poesía y la literatura.

Próximas citas

Los próximos "coloquios musicales" del Instituto Gil-Albert tendrán lugar el 10 de abril, con Víctor Coyote seguido de Nacho Casado, músico y compositor ilicitano que tendrá su 'Contar y cantar' el próximo 15 de abril.