Gloria Gaynor, a sus 82 años: "Tengo toda mi vida por vivir"
La intérprete de "I Will Survive", canción que hoy cumple 47 años de su número 1, vio cómo la cara B de su single "Substitute" se convirtió en un himno mundial de la música disco y un símbolo de resiliencia y empoderamiento
Tal día como hoy, 10 de marzo, del año 1979, la canción "I Will Survive" de Gloria Gaynor comenzó su carrera hacia la cima al situarse en el número 1 de la lista Billboard Hot 100 en Estados Unidos durante dos semanas.
El tema, que originalmente era la cara B del single "Substitute" se convirtió inesperadamente en un éxito después de que un DJ decidiera pincharla en la radio. La reacción del público fue inmediata: la canción pasó de ser un relleno a convertirse en uno de los mayores himnos de la música disco.
Con su mensaje de superación tras una ruptura, "I Will Survive" terminó convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y empoderamiento, especialmente dentro de los movimientos feministas y de la comunidad LGBTQ+. En 1980 incluso ganó el Grammy a la mejor grabación disco.
Décadas después, sigue siendo una de las canciones más reconocibles del pop mundial, utilizada en películas, series, eventos deportivos y todo tipo de celebraciones. Gloria Gaynor tiene hoy 82 años y sigue en activo. De hecho, el pasado verano actuó en la localidad murciana de San Pedro del Pinatar.
La letra de "I Will Survive"
Aquí tienes la letra original y, a continuación, su traducción al castellano:
At first I was afraid, I was petrified
Thinking I could live without you by my side
And after spending nights
Thinking how you did me wrong
I grew strong
And I learned how to get along
Now you're back
From outer space
And I find you here
With that sad look upon your face
I should've changed that stupid lock
Or made you leave your key
If I'd've known for a second
You'd be back to bother me
Go on, go, walk out the door
Turn around now
You're not welcome anymore
You're the one who tried to hurt me with goodbye
Think I'd crumble?
You think I'd lay down and die?
No, not I, I will survive
Long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got my life to live
And all my love to give and
I will survive
I, I, I will survive
It took all my strength not to fall apart
Trying with all my might to mend my broken heart
I spent so many nights feeling sorry for myself
How I cried
But now I hold my head up high
And you see me, somebody new
I'm not that lonely little person
Still in love with you
Now you come droppin' in
Expectin' me to be free
Now I'm saving my lovin'
For someone who's loving me
Go on and go, walk out the door
Turn around now
You're not welcome anymore
You're the one who tried to hurt me with goodbye
Thinkin' I'd crumble
Did you think I'd lay down and die?
No, not I, I will survive
Long as I know how to love, I know I'll stay alive
I've got my life to live, and all my love to give
And I will survive
I, I will survive
Go on, go, walk out the door
Turn around now
You're not welcome anymore
You're the one who tried to hurt me with goodbye
Think I'd crumble?
You think I'd lay down and die?
No, not I, I will survive
Long as I know how to love
I know I'll stay alive
I've got my life to live
And all my love to give and
I will survive
I, I, I will survive
Al principio tenía miedo, estaba petrificada,
pensando que nunca podría vivir sin ti a mi lado.
Pero luego pasé tantas noches pensando en cómo me hiciste daño,
y me hice fuerte,
y aprendí cómo salir adelante.
Y ahora estás de vuelta, regresas del espacio sideral,
entré y te encontré aquí con esa mirada triste en tu rostro.
Debí haber cambiado esa estúpida cerradura,
debí haberte hecho dejar tu llave,
si hubiera sabido por un segundo que volverías para molestarme.
¡Vete ahora, sal por la puerta!
Date la vuelta ahora, porque ya no eres bienvenido.
¿No fuiste tú quien intentó destrozarme con un adiós?
¿Pensaste que me derrumbaría?
¿Pensaste que me echaría a morir?
¡Oh no, yo no! ¡Yo sobreviviré!
Oh, mientras sepa cómo amar, sé que estaré viva.
Tengo toda mi vida por vivir,
y tengo todo mi amor para dar,
y sobreviviré, ¡yo sobreviviré! ¡Oye, oye!
Hizo falta toda la fuerza que tenía para no desmoronarme,
intentando con todas mis fuerzas reparar las piezas de mi corazón roto.
Y pasé muchísimas noches sintiendo lástima por mí misma,
solía llorar,
pero ahora mantengo mi cabeza en alto.
Y ya me ves, alguien nueva,
no soy esa niñita encadenada que sigue enamorada de ti.
Y así apareces, con ganas de pasar por aquí,
esperando que esté libre...
pero ahora estoy guardando todo mi amor para alguien que me ama a mí.
