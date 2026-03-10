El MACA recibe en un año ocho obras donadas por Soledad Sevilla

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) expone en estos momentos Soledad Sevilla [Esperando a Sempere] en la que la artista valenciana, Premio Velázquez, muestra medio centenar de obras inspiradas en el artista de Onil. La pintora, amiga de Sempere en los años 70, quiso donar hace un año seis dibujos vinculados a su compañero de abstracción geométrica al museo alicantino, realizados con motivo de su exposición en el Reina Sofía, que tiene una parte de obras dedicadas a él.

A estos seis dibujos, que se pueden ver instalados en la exposición del MACA, se suman ahora como fondos del museo dos obras más donadas por la artista, cuya donación ha sido aprobada este martes en la Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Alicante. Se trata de dos series de serigrafía sobre cartulina -una en tonos marrones y otra en naranja y azul- que realizó en el año 1968. Cada una consta de 75 ejemplares estampados por Abel Martín, que colaboró con Sempere desde sus inicios. Ambas están valoradas en 3.000 euros.

El MACA ya poseía tres obras de Soledad Sevilla en sus colecciones, una de ellas adquirida en 2024, con lo que ahora suma estas ocho piezas cedidas generosamente por la artista en el último año, que muestra la buena conexión de la valenciana con el museo fundado por Sempere, al frente del cual se encuentra la conservadora Rosa Castells.

Apuntes de Historia del Arte de Eusebio Sempere donados al MACA / INFORMACIÓN

A su vez, la Junta de Gobierno ha aprobado aceptar la donación de documentación relativa a Eusebio Sempere, procedente de un propietario particular, Federico Seva de Ángulo, una serie de notas de Historia del Arte que el artista alicantino tomó en la Escuela de Pintura San Carlos de València. Se trata de unos apuntes -once cuartillas manuscritas a lápiz- de la clase de historia del arte impartida por Felipe Garin de Tarancón. Estos apuntes -valorados en 250 euros- los conservaba una compañera de clase, África de Ángulo, que fue artista y siempre los conservó por la admiración que profesaba a Sempere y ahora es su hijo el que los ha donado al museo.

Agradecimiento por las donaciones

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha agradecido ambas donaciones "que vienen a incrementar el patrimonio del MACA para el disfrute de todos los alicantinos". "Ambas tienen además un importante valor sentimental porque están relacionadas directamente con Eusebio Sempere, gracias a quien nació el MACA".

"Soledad Sevilla, Premio Nacional de Artes Plásticas, fue amiga de Sempere y entre ambos surgió una admiración artística mutua. De hecho, la última exposición en el museo es suya y que haya querido donar dos series de serigrafías de edición limitada es un gesto que valoramos y apreciamos en gran medida".

"La otra donación de documentación de Sempere por parte de Federico Seva de Ángulo enriquece los archivos de los que disponemos en el MACA y contribuye a entender mejor a uno de los artistas alicantinos más importantes del siglo XX", ha añadido la edil.