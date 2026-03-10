El Muelle Live dará conciertos gratuitos los sábados por la mañana en Alicante

La actualidad de conciertos en la provincia no descansa. Hace un par de semanas, Alicante amanecía con la cancelación de Los Conciertos del Baluarte, que se celebraban en el Castillo de Santa Bárbara, y su posterior traslado a Elche bajo el nombre de La Matinal. Se trataba de conciertos abiertos al público a partir de las 12 horas de los sábados, en los que un artista local y otro nacional actuaban de forma gratuita, acercando la música a la población sin coste alguno.

Esta iniciativa de Producciones Baltimore, que en 2026 iba a celebrar su cuarta edición, terminó marchándose de Alicante por la falta de entendimiento con el Ayuntamiento. Ahora, mientras la empresa alicantina realiza sus conciertos en Elche, el recinto ubicado en el puerto, El Muelle Live, ha confirmado que la música gratuita regresa a la ciudad con el ciclo Directos al Muelle, que se inaugurará este sábado 14 de marzo con las actuaciones del grupo Lisasinson y los locales TG&SOA, a partir de las 12 horas.

El recinto de El Muelle Live, con el Castillo de Santa Bárbara de fondo / INFORMACIÓN

Lisasinson es un grupo valenciano de indie pop formado en 2018 que se ha consolidado en los últimos años dentro del circuito alternativo español. Su música mezcla pop, punk-pop y guitarras cercanas al garage, con letras frescas y generacionales que abordan temas como el amor, la precariedad o la cultura pop con un tono irónico y desenfadado. Tras el lanzamiento de sus primeros trabajos y su paso por salas y festivales de todo el país, la banda se ha convertido en una de las propuestas emergentes más reconocibles del indie nacional.

TG&SOA, por su parte, es una banda alicantina formada por cinco amigos que nació en 2021 a partir de una idea acústica impulsada por Rubén y Piero. Meses después se sumó Daniela, manteniendo inicialmente ese formato, hasta que la incorporación de Adrián y Mae completó la formación definitiva del grupo. Desde entonces han ido creciendo de forma progresiva, actuando en bares como El Refugio, en festivales como Alacant Desperta, en la Universidad de Alicante durante el III Concurso de Bandas y en salas como Euterpe y Stereo.

Lisasinson, primera banda confirmada para los conciertos gratuitos en El Muelle Live / INFORMACIÓN

Plan familiar y conciertos de artistas de renombre

No solo habrá música gratuita los sábados en El Muelle Live. Cada domingo, el espacio abrirá al público general con El Muelle Family, una propuesta familiar que comenzará a las 11 horas y a la que se podrá acceder con entrada libre. Talleres creativos de magia, robótica, circo, arte o reciclaje convivirán con conciertos de grupos tributo o de versiones, un market artesano temático y la nueva zona gastronómica del recinto. La primera jornada, prevista para el domingo 15 de marzo, contará con talleres a partir de las 12 horas y finalizará con la actuación de Xeco Rojo a las 13 horas.

Además, la temporada 2026 de El Muelle Live contará con una amplia programación de conciertos, festivales y eventos culturales. El 27 de marzo, La Fúmiga llegará a Alicante con L’últim abraç, su gira de despedida tras más de una década de trayectoria en un concierto concebido como una celebración y homenaje a la música popular valenciana. Le seguirá el 28 de marzo el Latin Paradise Fest, con la participación de DJ Byron, DJ Sambrano, DJ Walter Min Serrat, DJ Champion, DJ J.L, DJ Pimploy, DJ Erick Sambrano, DJ Iván y DJ Moya.

La Fúmiga realizará su último concierto en Alicante dentro de la programación de El Muelle Live / INFORMACIÓN

El 3 y 4 de abril el recinto será escenario del festival Costa Sonora, que reunirá en Alicante a destacados artistas del panorama musical actual como Yung Beef, Kidd Keo, D. Valentino, La Pantera o Metrika, en una gran cita dedicada a la música urbana. Siguiendo con los festivales, el 11 de abril tendrá lugar el Festival AMA – Aquellos Maravillosos Años, una tarde cargada de nostalgia con los conciertos de La Frontera, La Guardia y Javier Ojeda de Danza Invisible, junto a los DJ’s Valentín Berenguer, Manolo Monge, VideoDJ Ralph, Marcos Amorós y Jorge Morales.

El 19 de abril, Cinema Paradiso – Especial Vehículos Clásicos y Singulares reunirá más de 100 coches y motos clásicas en una jornada que combinará exposición, música y gastronomía. Y la música continuará con las actuaciones de Marta Santos (24 de abril), Los Atardeceres del Muelle con Carlos Sadness y Niña Polaca (25 de abril), Malinche Sinfónico de Nacho Cano (26 de abril), Miguel Ríos (29 de mayo), La Gossa Sorda (6 de junio) o La Reina del Flow (13 de junio).

Noticias relacionadas

Del 2 al 18 de julio, el ciclo de conciertos Aquarela Music reunirá en directo a grandes artistas como Rosario (el día 2), Pablo Alborán (el día 9), Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja (el día 10), Valeria Castro (el día 11), Anastacia (el día 15), God Save The Queen (el día 16), la Gira de OT 2025 (el día 17) y Luz Casal (el día 18). También aparecerán por el recinto otros artistas como Loquillo (15 de agosto), Sergio Dalma (22 de agosto), Vanesa Martín (11 de septiembre) y Raphael (26 de septiembre).