La voz del padre de Cristo toma protagonismo en la novela "El evangelio secreto de José de Nazaret"
El libro nace de la inquietud de Raúl Mir por rescatar del silencio a una figura clave de la tradición cristiana que apenas tiene voz en los textos bíblicos
El escritor Raúl Mir propone una nueva mirada a uno de los personajes más discretos del relato evangélico en su obra El evangelio secreto de José de Nazaret. La novela nace de la inquietud narrativa del autor por rescatar del silencio a una figura fundamental dentro de la tradición cristiana que, pese a su relevancia en la vida de María y de Jesús, apenas tiene voz en los textos bíblicos.
A través de la ficción, Mir imagina la experiencia personal de José y recrea cómo pudo vivir los acontecimientos extraordinarios que marcaron su historia familiar. Narrada desde la voz del propio personaje, la obra se centra en su dimensión más humana, abordando sus dudas, sus responsabilidades y la forma en que pudo interpretar los hechos que lo rodeaban.
Con este enfoque, el autor también reflexiona sobre el papel de aquellos personajes que permanecen en segundo plano en los grandes relatos históricos o religiosos, pero cuya presencia resulta decisiva para que la historia avance. La novela establece así un diálogo entre la tradición y la literatura contemporánea, ofreciendo una aproximación más cercana y reflexiva a una figura ampliamente conocida, aunque poco desarrollada en los evangelios.
Sobre el autor
Raúl Mir es empresario y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en el ámbito editorial y tecnológico. Durante más de dos décadas trabajó en editoriales como Herder, Martínez Roca o Belacqva, y desde 2011 está vinculado al desarrollo de tecnologías aplicadas al medio ambiente. Actualmente, trabaja para comunidades de regantes en la provincia de Alicante y está radicado en Alcoy, desde donde se enfrenta a labores de eficiencia hídrica para otras zonas como Ibi o Villena.
De su actividad como asesor para organismos internacionales surgieron ensayos como El ahogo de la Europa oriental y Desde la encrucijada. Análisis de los procesos de cambio. Apasionado de la música clásica, es también autor del estudio Joseph Haydn, príncipe de las sinfonías, traducido a varias lenguas, así como de Las sinfonías de Haydn. Además, ha publicado el ensayo El equilibrio vital y la novela El pozo de la promesa. Cartas de la Samaritana de Sicar.
