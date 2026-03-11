Alicante, como nunca la has visto: mirando al cielo
El fotógrafo Roberto Ruiz de Zafra inaugura este jueves en el Colegio de Médicos una exposición con imágenes de edificios de la ciudad realizadas mediante cianotipia
Ahora que todos caminamos por la calle con la cabeza baja siguiendo el móvil, Roberto Ruiz de Zafra propone echar la vista al cielo y fijarse en la imagen que ese fondo contiene. Eso ha hecho este fotógrafo durante sus paseos por la ciudad y el resultado se puede comprobar en Azul de Alicante, la exposición que inaugura este jueves a las 19.30 horas en el Colegio de Médicos de Alicante, que reúne cincuenta imágenes de edificios urbanos presentados desde otra perspectiva, a veces reconocibles y otras, no tanto. El título responde no solo al color asociado a la ciudad sino a la técnica fotográfica utilizada, la cianotipia, que tiñe de azul las imágenes impresas.
"Es una forma nueva de mirar la ciudad, de descubrir qué nos deja ver la ciudad en el cielo, qué formas ofrecen los edificios que tenemos, tanto los antiguos como los modernos, y como dialogan entre ellos; qué queda de la ciudad ahí que podamos reconocer", apunta el autor, que huye de la imagen típica y plantea un juego al espectador "a ver si averigua de dónde es cada imagen, que en unos casos es muy obvio porque son más figurativas, pero en otros están más escondidas".
También hay una parte dedicada a la abstracción a base de combinar la misma imagen varias veces en tramados geométricos, al más puro estilo Sempere, y añade que después de hacer las fotos se ha dado cuenta de que quizás "he mirado hacia arriba huyendo un poco de lo que ves abajo porque hay cosas de la ciudad que no te gustan, o no te gustan tanto como antes, o tienes un recuerdo de ellas y ahora son de otra manera, que no es peor tampoco, sino simplemente diferente".
Al alzar la mirada, el fotógrafo descubre un mundo nuevo: "El cielo asoma entre edificios y árboles. Cornisas, pocas ya centenarias, la cara del moro o una gaviota despistada enmarcan formas geométricas que me habían pasado inadvertidas. Las palmeras nos recuerdan nuestro origen mediterráneo y el cielo se abre paso como puede entre las estrechas fachadas de la calle Mayor. El edificio de La Pirámide me recuerda al Puig Campana", describe.
Entre lo analógico y lo digital
Roberto Ruiz de Zafra es fotógrafo desde 1992 -también operador de cámara, dj y técnico del equipo del Taller de Imagen de la Universidad de Alicante- y utiliza cámaras digitales habitualmente, pero la fotografía analógica la reserva para sus proyectos más personales porque le gusta "disfrutar del proceso". En este caso, Azul de Alicante "es la mezcla de ambos procesos porque las fotos las he hecho en digital, pero de ahí he sacado un internegativo a tamaño natural de la copia y luego he seguido con el proceso analógico de la fotografía".
Para Ruiz de Zafra, la impresión por cianotipia, técnica del siglo XIX empleada por primera vez por la botánica británica Anna Atkins, es "muy sencilla y muy bonita que te permite disfrutar del proceso. Ahora se hace todo muy rápido con lo digital y está bien poder hacer un proyecto en el que te puedes recrear: hacerte tú la emulsión, elegir los papeles, emulsionarlos, esperar a un día de sol con una buena radiación ultravioleta y poder impresionar las copias". Y es, añade, la que da nombre a la exposición "porque el resultado es la fotografía azul, el color que define nuestra ciudad", con ese mar "omnipresente" y el cielo con su luz "desbordante".
Cree que la fotografía analógica ha experimentado cierta vuelta, especialmente entre la gente joven, que nunca la había usado antes, "no como nosotros, que venimos de ahí y ya nos hemos pasado al digital y la habíamos olvidado un poco". En su caso, recuperar el laboratorio, que hace unos años volvió a montar, "ha sido un impulso nuevo para recordar por qué quise ser fotógrafo".
