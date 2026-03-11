De Japón a San Vicente del Raspeig: una escritora desgrana las luces y sombras que envuelven al país nipón

La sociedad japonesa, compleja y en permanente evolución, afronta los desafíos del siglo XXI en un proceso constante de adaptación y redefinición. Desde que los primeros europeos llegaron a las costas del archipiélago en el siglo XVI, el interés de Occidente por Japón no ha dejado de intensificarse. Su cultura y su forma de vida han despertado una fascinación sostenida, alimentada tanto por la admiración hacia sus tradiciones y su pensamiento como por el debate en torno a las contradicciones y sombras que también acompañan al Japón contemporáneo.

Productos locales como los mangas han confirmado las sombras que todavía hoy permanecen a nivel primario en el país asiático. Una realidad social marcada por contrastes que continúa generando atención y análisis en el ámbito internacional. Pero, ¿hasta qué punto estos retratos reflejan la vida cotidiana de los japoneses? Para abordar esta cuestión, la escritora Estel·la Ramírez Martínez ha publicado el libro La sociedad japonesa. Pasado, presente y nuevos horizontes, que se presentará el sábado 14 de marzo, a las 18 horas, en Atticus Libros de San Vicente del Raspeig.

La autora eldense plasma en esta extensa obra de cerca de 500 páginas, publicada en la editorial Satori, especializada en cultura y literatura japonesa, los diferentes aspectos que construyen la forma de ser nipona: desde los eventos que han marcado la historia reciente de la nación, pasando por el análisis de los cambios que se han producido en la familia, el trabajo o la educación, hasta las claves culturales necesarias para comprender la idiosincrasia japonesa.

Pero, además, este ensayo aborda cuestiones a menudo ignoradas en Occidente, como la crisis demográfica que enfrenta el país más envejecido del mundo, las luchas sociales del feminismo o del colectivo LGTB+, la situación de minorías étnicas como los ainus de Hokkaido y de marginados sociales como los burakumin, así como la importancia de la salud mental. Más allá de los estereotipos, la autora eldense permite adentrarse a través de su experiencia en el Japón que pocos conocen.

Cartel de la presentación del libro "La sociedad japonesa" a cargo de su autora Estel·la Ramírez / INFORMACIÓN

Estel·la Ramírez: una voz experta en la materia

La voz de Estel·la Ramírez, investigadora y profesora en japonología, está autorizada para abordar todas estas cuestiones a nivel profesional. Graduada en Historia y magíster en Estudios en Asia Oriental, la autora de Elda ha extendido sus estudios a través de universidades como la Universidad de Tokio, la Universidad de Keiō, la Universidad de Waseda o la Universidad de Harvard, y ha colaborado con instituciones internacionales vinculadas al continente asiático.

Como resultado, en la actualidad trabaja en centros de formación, así como en eventos y espacios para la divulgación de la historia, la sociedad y la cultura japonesas. Ahora, todos sus conocimientos han dado forma a este libro, La sociedad japonesa. Pasado, presente y nuevos horizontes, que incluye detallados recursos gráficos y referencias culturales que sirven para dar mayor contexto a lo plasmado sobre el país nipón.