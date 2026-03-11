El MACA cumple 15 años en Alicante y cuadruplica el número de visitantes al museo

Una efeméride en clave cultural. El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) cumple este miércoles quince años desde su inauguración oficial, tras años de obras para la ampliación del Museo de La Asegurada. A nivel numérico, la posición del museo alicantino ha crecido enormemente en todo este tiempo. Si las primeras cifras de 2011 registraron un total de 29.071 visitantes, en 2025 casi se cuadruplicaron batiendo el récord con 106.706 visitantes.

El museo ha programado un total de 66 exposiciones temporales, muchas de ellas en colaboración con otras instituciones públicas, en todo este tiempo, mientras que de forma permanente se exhiben las colecciones Arte Siglo XX, Eusebio Sempere, Juana Francés, Fundación Mediterráneo y Jenkins-Javier Romero. La programación de actividades complementarias también se ha consolidado y se ha convertido en un punto indispensable en la agenda cultural de la ciudad. Desde la apertura, el MACA ha recibido a 143.804 personas en las 3.164 actividades organizadas.

En este sentido, la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, ha señalado que "el MACA es un referente y un equipamiento cultural principal en la ciudad, en el que no solo se pueden contemplar las colecciones permanentes y las exposiciones temporales programadas, sino que es un museo vivo en el que se organizan actividades para todos los públicos que acercan la cultura a toda la ciudadanía". Asimismo, la edil también ha querido "agradecer el gran trabajo y el compromiso de todos los trabajadores del MACA y, en especial, de su conservadora, Rosa Castells".

Uno de los pilares del museo es su programa educativo, que cuenta con la colaboración del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y está dirigido a una diversidad de públicos: infantil, joven, familias, personas mayores y público intergeneracional, en relación con las propuestas expositivas del MACA o activaciones puntuales. Durante estos quince años, se han atendido 2.065 grupos con un total de 45.136 escolares. Del mismo modo, el MACA cuenta con un sólido programa de educación social, pionero en atender a públicos con necesidades especiales, discapacidades o en riesgo de exclusión social.

La historia del museo, a través de sus fondos

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) cumple actualmente un papel fundamental en la vida cultural de la ciudad, fruto del empeño y la dedicación continuada de numerosas personas a lo largo de los años. La consolidación del museo se ha sustentado en el esfuerzo, la profesionalidad y la visión de quienes hicieron posible que el sueño inicial de Eusebio Sempere se convirtiera en una institución cultural de referencia.

El MACA es heredero directo del Museo de La Asegurada, inaugurado en 1977, y su relevancia histórica se vincula al acto fundacional en el que Sempere donó al Ayuntamiento la Colección de Arte del Siglo XX. Posteriormente, la artista alicantina Juana Francés aportó por legado testamentario parte de su obra, consolidando así el núcleo histórico de la institución. Estas colecciones se complementaron con obras adicionales de Sempere adquiridas por el Ayuntamiento desde 1997, permitiendo una representación más amplia del arte del siglo XX.

Desde 2012, la Colección Fundación Mediterráneo forma parte de los fondos del museo gracias a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la fundación, renovado en dos ocasiones, reforzando la dimensión expositiva y educativa del MACA.

En 2021, el museo recibió la donación de Michael Jenkins y Javier Romero, consistente en 294 obras de 160 artistas internacionales, lo que amplió significativamente la perspectiva contemporánea de sus colecciones y consolidó su proyección global. A estas aportaciones se suman numerosas donaciones y depósitos realizados por particulares, que han enriquecido los fondos del museo a lo largo de los años.

Premios y reconocimientos durante todos estos años

En 2012, el MACA recibió la Medalla a las Bellas Artes otorgada por la Real Academia de San Carlos de Valencia, el premio AFANTE 2013 otorgado por AFA Alicante y el premio a la institución cultural otorgado por el Ateneo Artístico, Literario y Científico de Alicante en 2014. Igualmente, le fue otorgada la Medalla de San Carlos 2019 por la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València.

En 2016, el MACA obtuvo la distinción SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destino), otorgada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) y renovada en 2025. Por último, en este mismo año, el museo obtuvo el segundo puesto como institución cultural relevante de la Comunidad Valenciana en el Observatorio de la Cultura, en el informe anual elaborado por la Fundación Contemporánea.