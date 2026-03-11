Pepe Pétalo: el artista que comenzó a pintar con un monigote de nariz grande

Pepe Pétalo es el nombre artístico de Pepe Picó, quien fue durante años responsable de Cultura de la antigua Obra Social de la CAM y coordinador de la Colección de Arte Contemporáneo, que alberga el MACA. En los últimos tres años se ha dedicado a la gestión cultural y al comisariado de exposiciones de jóvenes artistas, pero también a seguir su instinto y a zambullirse en el arte con la práctica del dibujo y la pintura. Aunque ya presentó su obra en el espacio QUO de Alicante hace dos años, ahora inaugura su primera gran exposición individual en el Centro Municipal de las Artes de Alicante, este jueves, a las 19.30 horas, bajo el título Universo Pétalo. Monigotes y garabatos.

Y es que, aunque pueda parecer naif, Pepe Pétalo pinta monigotes y garabatos, siempre lo ha hecho, desde que era un adolescente con complejo de nariz grande y garabateaba personajes de napias exageradas -que recuerdan a dibujos de Perich o Mordillo-, algo que nacía como un gesto inconsciente que ha llevado a su práctica artística diaria como un lenguaje propio, desde el papel y el lápiz de los inicios hasta el lienzo y la pintura acrílica actual.

En la exposición que presenta este martes reúne 48 obras de distintos formatos que muestran el imaginario personal del artista y que reúnen, según ha contabilizado el autor, más de 8.000 monigotes en toda la exposición.

Detalle de una obra de Pepe Pétalo / INFORMACIÓN

"Siempre he pintado para mí, desde la adolescencia, y apuesto por pasármelo bien pintando y que la gente se lo pase bien viéndolo. Me pongo ante el lienzo y me salen personajes, desde animales como tiburones o ballenas, a sirenitas, toreros, romanos, moteros... un poco de todo lo que me gusta. Me dicen muchas veces que tendría que hacer un cómic y no lo descarto", explica el artista que, a sus 64 años, se divierte con ese "trazo infantil", que admite, "pero que contiene muchas historias detrás porque también hay ciertos códigos secretos de mi mundo que solo yo entiendo y que quizá algún día explicaré", bromea.

Ese universo se traduce en un territorio donde el dibujo espontáneo, el gesto intuitivo y la memoria se transforman en pintura, que no busca solemnidad ni distancia, sino reivindicar el humor y ser un reclamo para la sonrisa, indica el alicantino, que vive en la calle del Humorista Forges.

La exposición reúne 48 obras del artista / INFORMACIÓN

"No es una pintura automática que roza la obsesión, sino una diversión. Sí es verdad que es muy minucioso, porque tengo que dar tres capas con rotulador acrílico para que permanezca la pintura, pero pinto para divertirme y busco que a la gente le guste también, que es lo que me dicen, que les da alegría detenerse en mis personajes", añade Pepe Pétalo, cuyas mayores fans son sus sobrinas nietas.

Una obra en evolución

No obstante, también reconoce que existe una evolución en su obra y esos garabatos aislados han ido formando parte de obras mayores de estilo abstracto con guiños a sus personajes. "No tengo una técnica depurada, pero trabajo pintando todos los días para evolucionar y voy aprendiendo", señala el artista, que añade que a ello contribuye su relación con otros creadores alicantinos más jóvenes "de los que aprendí muchísimo".

Obra de Pepe Pétalo / INFORMACIÓN

Él apunta que su obra muestra la capacidad de crear sin miedo al juicio porque, asegura, "la creatividad no tiene edad y estoy en un momento de mi vida creativo bestial. Ahora que estoy jubilado entiendo lo del júbilo de poder hacer lo que a uno le apetece y mi pasión es pintar".