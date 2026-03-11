Salvador Enguix presenta el libro "Las periferias mudas" en el Museo de Aguas de Alicante
El periodista charlará este jueves, a las 18 horas, con el periodista Jorge Brugos de su ensayo sobre el centralismo en España
El ciclo de coloquios Más claro agua, impulsado esta temporada por el Museo de Aguas de Alicante dentro de su agenda cultural para 2026, se afianza como espacio para el diálogo con su sexto encuentro moderado por el periodista Jorge Brugos, en esta ocasión, junto al periodista Salvador Enguix para la presentación de su libro Las periferias mudas. El acto se celebra este jueves, a las 18 horas, en los Pozos de Garrigós. La entrada es gratuita y abierta al público hasta completar el aforo.
Editado por Barlin Libros, Las periferias mudas es un ensayo en el que Enguix, delegado de La Vanguardia en la Comunidad Valenciana, presenta un análisis crítico sobre el centralismo en España. La obra advierte sobre "los efectos perversos de la concentración de poder" y propone "repensar el pacto territorial para redistribuir las oportunidades en el Estado de las Autonomías, con el objetivo de plantear un debate urgente sobre la estructura territorial del país y el modelo centralista actual".
A través de un recorrido exhaustivo por la geografía del dinero, el poder institucional, el papel de las élites, la inversión científica y los medios de comunicación, el autor examina los efectos de este centralismo sobre la cohesión de España. Enguix advierte de que "este profundo desequilibrio no solo perjudica a las periferias, sino que empobrece y debilita al país en su conjunto".
Ciclo-coloquio Más claro agua
Incorporado a la programación del Museo de Aguas de Alicante a principios de 2026, el ciclo-coloquio Más claro agua cuenta con propuestas temáticas novedosas cada mes que contribuyen al posicionamiento del Museo. Recientemente, el museo ha acogido dentro de este formato la presentación del libro Pistoleros y terrorismo en la España de Alfonso XIII, de Gerardo Muñoz, historiador y columnista de INFORMACIÓN; el debate ¿Es Mercosur beneficioso para España?; la presentación de la novela gráfica Caperucita en Manhattan, de Catalina González y Helena Bonastre; la presentación de La sombra de Agamenón de Daniel Ortiz; o el debate ¿Alicante, Silicon Valley de la inteligencia artificial?, junto a Andrés Pedreño y Lasse Rouihainen.
