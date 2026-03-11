El subinspector alicantino David Juárez regresa a las páginas del "noir" con Sergio Mira Jordán

Llegar al lector final con la literatura. Ese es el principal reto al que se enfrenta cualquier escritor. No es fácil dar forma a una novela, y menos a una que enganche tanto como para que el público quiera más entregas. Es como una partida de ajedrez, donde el autor avanza sus piezas entre movimientos calculados y giros inesperados. Con todo esto, el escritor alicantino Sergio Mira Jordán (Novelda, 1983) vuelve al género noir con Mate de dos alfiles, la segunda novela protagonizada por el subinspector David Juárez.

Tras el éxito de La sombra del océano, obra con la que obtuvo el Premio Alexis Ravelo de Novela Negra 2024, el autor continúa desarrollando el universo de este investigador con una nueva trama marcada por el misterio y las tensiones psicológicas. La historia arranca en el barrio de San Agustín, en Gran Canaria, donde un anciano aparece muerto en su vivienda. Las cajas vacías de ansiolíticos y la botella de whisky parecen indicar claramente un suicidio, y las dudas del subinspector alicantino dan pie a una obra de cerca de 230 páginas marcadas por la intriga.

"La clave ha estado en dosificar muy bien la información. La novela arranca con una investigación en la que, aparentemente, no ocurre nada relevante, así que era importante mantener el interés del lector sin precipitar los acontecimientos", apunta el autor, que se enfrenta a un reto mayor en esta segunda parte de la historia. "Al principio hubo que pulir mucho el texto para que la historia fluyera y no resultara tediosa. La idea era ir colocando pequeñas piezas hasta que, aproximadamente a mitad de la novela, todo empieza a encajar y la trama avanza con más ritmo".

La intuición de Juárez le empuja a seguir investigando, a pesar de que las primeras conclusiones del caso apuntan en otra dirección. Junto a la agente Itahisa Calderín y el resto del equipo policial, el protagonista comienza a examinar los detalles que rodean la muerte del anciano, y pronto aparecen las primeras grietas en la aparente lógica de los hechos, como la ausencia de huellas en lugares clave o las herencias inesperadas. Todo esto ocurre en una atmósfera de fondo marcada por un tablero de ajedrez no finalizado.

"El ajedrez funciona como metáfora de la historia. El lector no sabe desde el principio que hay algo oculto detrás del caso, pero la presencia del tablero y de la partida inacabada introduce una especie de juego de pistas. Además, el ajedrez siempre me ha interesado y me gustaba esa idea de que, igual que la investigación, es una cuestión de estrategia y de paciencia", explica el escritor a INFORMACIÓN. "Es un juego en el que la fuerza física no importa, solo la capacidad de pensar varios movimientos por delante".

Evolución del personaje en un entorno desconocido

Las novelas deben gran parte de su éxito al carisma de sus personajes, y Sergio Mira, sabedor de ello, ha decidido plasmar una evolución vital de su protagonista. "Juárez me ha dado mucho. Gracias a él llegó La sombra del océano, que ganó el Premio Alexis Ravelo de Novela Negra en 2024. Eso me permitió entrar en una editorial muy importante dentro del género negro como Alrevés y, además, vincular mi nombre al de una figura fundamental del noir español", apunta el escritor alicantino.

De esta manera, si en la primera entrega de esta saga literaria se mostraba a un subinspector alicantino recién llegado a las Islas Canarias, con la adaptación al entorno que eso conlleva, en Mate de dos alfiles ya han pasado unos meses desde su llegada y Juárez está más ubicado en su nuevo hábitat. "Tiene su casa organizada, su coche, conoce mejor el lugar y hasta ha interiorizado detalles cotidianos de la cultura canaria", pone de manifiesto el autor.

Ahora, en cambio, ya no tiene que encontrar su sitio en el entorno, sino entenderse a sí mismo dentro de ese nuevo espacio. Aparecen nuevos aspectos de su vida pasada, esa que ha dejado atrás y que busca olvidar con un reinicio vital y amoroso. "Juárez sigue lidiando con todo lo que dejó atrás: su antigua vida, su familia o su relación pasada. Pero al mismo tiempo está intentando reconstruirse. Empieza a relacionarse con nuevas personas, a abrir su mente y a aceptar que este es su nuevo escenario vital, al menos durante un tiempo".

En este sentido, Mira admite que hay grandes posibilidades para enfocar la continuación de la saga con fuertes vínculos con Alicante. "Juárez es un alicantino de más de cuarenta años que ahora vive lejos de su ciudad. Aunque se esté adaptando a las islas, su pasado sigue estando allí. Me interesaba mostrar ese equilibrio entre dos lugares que forman parte de su identidad y sé que eso lo voy a poder plasmar todavía más en las próximas entregas", subraya. Para todo aquel que quiera profundizar en el thriller policial Mira Jordán, el autor estará presentando su nueva novela el 24 de abril en la Casa de Cultura de Novelda.