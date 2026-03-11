Villena homenajea al artista Pedro Marco con una gran retrospectiva sobre su vida y obra

La Casa de la Cultura de Villena (KAKV) ha organizado la exposición Pedro Marco, la huella imborrable del dibujante, que se inaugurará este viernes, 13 de marzo, a las 19 horas, en la Ermita de San Antón. Se trata de una retrospectiva que podrá visitarse hasta el próximo 8 de mayo y que propone un recorrido no solo por la obra artística del creador villenense, sino también por su figura y su implicación en la vida social, cultural, festiva y lúdica de su ciudad natal.

La exposición es fruto del trabajo de los comisarios José Ayelo y María Gazabat, quienes han trabajado sobre un fondo de más de 300 piezas del autor. De ellas han seleccionado 102 obras de Pedro Marco, que se podrán ver en la Casa de la Cultura, y 27 piezas en la Ermita de San Antón, ocho firmadas por el propio artista y el resto realizadas por 19 artistas invitados. La concejala de Cultura, María Server, ha señalado que "esta exposición es una de las más especiales que ha programado la KAKV en los últimos años", y que tiene como objetivo reconocer el valor del legado artístico que dejó el artista villenense.

Por su parte, la viuda del pintor, Leonor Serrano, ha destacado que "Villena tiene que conocer a Pedro Marco desde sus inicios, desde sus primeros bocetos hasta sus últimas pinturas". Según explicó, esta gran exposición permitirá apreciar la evolución de su obra, marcada por sus diferentes momentos vitales y, especialmente, por sus viajes. Para Serrano, la muestra ofrece una visión global no solo de su pintura, sino también de sus dibujos, sus aportaciones a la fiesta y su propia personalidad.

Un artista autodidacta marcado por sus viajes

Pedro Marco (Villena, 1949-2022) fue un creador autodidacta que plasmó en su pintura las vivencias de sus viajes y de los lugares donde residió, siempre desde una creatividad propia y un universo temático personal. Marco retrató el mundo que le rodeaba con una mirada profundamente vinculada a su tierra, absorbiendo los detalles de cada manifestación popular y cultural para reinterpretarlos dentro de su particular imaginario pictórico.

Esta singular forma de inspiración lo ha convertido en una de las figuras culturales más relevantes de Villena entre finales del siglo XX y comienzos del XXI. Su figura trascendió el ámbito artístico para convertirse en un icono cultural de la ciudad, símbolo de una manera de vivir e implicarse en las tradiciones y manifestaciones populares que, a su vez, nutrían su obra. Un artista que, para muchos, llegó a convertirse en el pintor de todo un pueblo.

Seis espacios para toda una vida artística

La magnitud de la obra de Pedro Marco y la cantidad de piezas que se exhibirán han obligado a distribuir la exposición en varios espacios de la ciudad. Este viernes se inaugurará en la Ermita de San Antón la muestra Los lazos de la creación. Diálogos con Pedro Marco, a las 19 horas. Durante la inauguración, la Ermita de San Antón reunirá a 19 artistas que mantuvieron relación con Pedro Marco y que dialogan, a través de sus obras, con el universo creativo del artista villenense. Entre ellos figuran Antonyo Marest, Joan Castejón, Eduardo Lastres, Mar Gisbert, Antonio Chispes o Antoni Miró, entre otros.

Posteriormente se abrirá al público la exposición central en la Casa de la Cultura, que ocupará el hall y las dos salas de exposiciones. Según explicó la comisaria María Gazabat, la muestra propone un recorrido inverso por la trayectoria del artista: "se inicia con los trabajos más recientes, de 2021, y retrocede hasta los primeros realizados en 1970, incluyendo bocetos y originales tempranos que se exhiben en el hall".

En las semanas siguientes se inaugurarán otros espacios expositivos. El 20 de marzo abrirán sus puertas dos nuevas muestras en el Círculo Agrícola Mercantil de Villena (CAMV) y en el Bar El Túnel. En el CAMV se presentará El sello de Pedro Marco. La faceta publicitaria de un genio creador, centrada en sus trabajos de diseño gráfico, como logotipos y otros productos creados para marcas y empresas.

Por su parte, el Bar El Túnel acogerá la exposición El gran último proyecto. Pedro Marco y su mágico imaginario ilicitano. Este establecimiento guarda un vínculo especial con el artista, ya que cada final de año Marco realizaba allí una serie de dibujos a lápiz que vendía a precios populares. Con el paso del tiempo, esta iniciativa se convirtió en un evento cultural muy esperado dentro de la tradición navideña de la ciudad, según recordó el director de la KAKV, José Ayelo.

El 27 de marzo se inaugurará también la muestra El Rabal. Los orígenes de Marco y la inspiración de su tierra, en la Ermita de San José. Ese mismo día está previsto abrir otra exposición titulada El vestido hecho arte. La contribución de Pedro Marco en la Fiesta, que se celebrará en la Casa del Festero. Ayelo ha destacado el importante papel del artista en las Fiestas de Moros y Cristianos, para las que diseñó tres trajes femeninos y creó la escuadra especial de los Tuareg. "Su trabajo supuso un antes y un después en el mundo de la fiesta, que pasó de diseñarse desde la imaginación a hacerlo también desde la contemplación y el estudio, gracias a los viajes del artista", explicó.

Para el director de la KAKV, Pedro Marco es el artista transversal más importante de la ciudad, ya que su obra refleja la vida de Villena y contribuyó a transformar la manera de representar y entender sus fiestas. Finalmente, Ayelo avanzó que en las próximas semanas se recuperará uno de los murales más significativos de Pedro Marco, dedicado a Picasso. La obra será reubicada en un espacio de Los Altos de la Condomina, en una recreación idéntica a la que realizó originalmente el artista.