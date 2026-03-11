Yerai Cortés regresa a Alicante tras vender todas las entradas de su concierto en el ADDA

La guitarra flamenca de Yerai Cortés volverá a sonar en su tierra natal, en Alicante. Después de haber agotado todas las localidades de su actuación en el Auditorio Provincial (ADDA), el prestigioso guitarrista alicantino se incorpora al cartel de Aquarela Music y actuará este verano en el Puerto de Alicante dentro de la programación de El Muelle Live.

La cita será el 8 de julio y su concierto se enmarca como una de las grandes citas del festival. El ganador del premio "Importantes" de INFORMACIÓN junto a la cantante La Tania por su Goya a Mejor Canción Original por Los Almendros se enfrentará a un recital abierto, en un entorno marcado por el mar, que espera congregar a un gran número de asistentes. Las entradas se pondrán a la venta el jueves 12 de marzo, a las 11 horas, a través de los canales oficiales del festival.

Cartel del concierto de Yerai Cortés en el marco de Aquarela Music en Alicante / INFORMACIÓN

Reconocido por su talento y su capacidad para renovar el lenguaje de la guitarra flamenca desde una mirada contemporánea, Yerai Cortés se ha convertido en una de las figuras más admiradas de la nueva escena musical española. Su directo es una emocionante experiencia que conecta tradición y modernidad, y que en esta ocasión tendrá además el componente especial de reencontrarse con su público en casa.

Más conciertos en el marco de Aquarela Music

Del 2 al 18 de julio, el ciclo de conciertos Aquarela Music reunirá sobre el escenario a algunos de los artistas más destacados del panorama musical nacional e internacional, ofreciendo una programación variada que abarca desde el pop y el flamenco hasta el rock y el indie latinoamericano. El festival arrancará el 2 de julio con Rosario, una de las voces más reconocibles de la música española. La artista, heredera de la saga Flores, presentará un repertorio que mezcla flamenco, pop y ritmos latinos, con éxitos que han marcado varias décadas de carrera.

Valeria Castro, una de las artistas confirmadas en el ciclo de conciertos alicantino / INFORMACIÓN

El 9 de julio será el turno de Pablo Alborán, uno de los cantantes más populares del pop en español. El malagueño, conocido por su estilo emotivo y sus baladas, repasará algunos de los temas que lo han consolidado como una de las figuras más influyentes de la música española de los últimos años y presentará su reciente álbum KM0. Al día siguiente, 10 de julio, la jornada estará protagonizada por dos referentes del pop alternativo argentino: Bandalos Chinos y Silvestre y La Naranja.

El 11 de julio llegará Valeria Castro, una de las voces emergentes más destacadas de la nueva canción de autor en España. La cantante canaria se ha ganado el reconocimiento del público y la crítica gracias a su estilo íntimo y a la sensibilidad de sus composiciones. Más tarde, el 15 de julio, el festival recibirá a la artista internacional Anastacia, conocida mundialmente por su potente voz y su característico estilo “sprock”, una mezcla de soul, pop y rock. La cantante estadounidense interpretará algunos de sus grandes éxitos que triunfaron en las listas de todo el mundo.

El 16 de julio el protagonismo será para God Save The Queen, considerada una de las mejores bandas tributo a Queen a nivel internacional. Su espectáculo recrea con gran fidelidad la energía y la estética de los conciertos de la mítica banda británica liderada por Freddie Mercury. Mientras que el 17 de julio llegará la Gira de OT 2025, que reunirá sobre el escenario a los participantes de la última edición del popular talent musical. El concierto permitirá al público disfrutar en directo de las actuaciones y de los temas que han marcado al programa de prime video.

El ciclo se cerrará el 18 de julio con Luz Casal, una de las grandes damas de la música española. Con una trayectoria consolidada y una voz inconfundible, la cantante ofrecerá un recorrido por algunos de los temas más emblemáticos de su carrera. A esta retahíla de artistas, se suma ahora el talento con la guitarra del alicantino Yerai Cortés. Las entradas para todos estos conciertos se pueden adquirir ya a través de la página web aquarelamusic.es.