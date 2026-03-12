Más de un centenar de pinturas miran al espectador en Alicante

Con los ojos bien abiertos o entrecerrrados, borrosos o cristalinos, alegres u ocultos tras las gafas de sol, más de un centenar de pinturas interpelan al espectador en la Lonja del Pescado de Alicante sobre la prevención de la ceguera bajo el paraguas del XIV Certamen Miradas de la Fundación Alió, que cumple treinta años de andadura con una gran exposición con la que celebrar el binomio arte y ciencia y reivindicar la creación plástica como herramienta de concienciación. En esta edición, además, se ha entregado el Premio de Honor por su trayectoria profesional a la artista Dolores Balsalobre, quien ha dedicado el reconocimiento a su hijo, el fotógrafo Carlos Balsalobre, fallecido hace un año.

Inauguración de la exposición Miradas 2026 / Héctor Fuentes

La muestra, comisariada por Juana Mª Balsalobre e inaugurada este jueves en un acto abarrotado de público, reúne un total de 134 obras hasta el próximo 10 de mayo. De ellas, 36 han sido seleccionadas en este último certamen, de carácter bienal, que incluye las piezas premiadas y las finalistas, además de la obra realizada por Balsalobre (en la sala Explanada); otras 41 obras pertenecen a creaciones galardonadas a lo largo de los últimos treinta años en distintas categorías -premios Miradas, Fundación Jorge Alió, Artista Emergente y Diversidad Funcional- (sala Luceros); y otras 56 pinturas corresponden a una treintena de dibujos del certamen infantil, otra veintena de obras a Matt Lamb y a su nieto Matthew Gabler, donadas a la fundación, y una última de homenaje a la dana de València realizada por el artista José Luis López Saura (sala Tabarca).

La presidenta de la Fundación Alió y directora del Certamen Miradas, María López, ha indicado que la exposición del certamen se celebra coincidiendo con el Día Mundial del Galucoma, el 12 de marzo, con el finde sensibilizar sobre la salud visual a través del arte y ha recordado que Dolores Balsalobre ya participó en el primer encuentro artístico a finales de los años 90 celebrado en IFA durante el Congreso de la Sociedad Española de Oftalmología, mientras que la familia de Matt Lamb donó en 2024 un total de 64 obras del artista, que impulsó el proyecto Paraguas por la Paz.

Dolores Balsalobre, de vuelta a la orilla

La homenajeada Dolores Balsalobre ha destacado sobre su obra, una marina titulada Una mirada hacia la luz, que "siempre he pretendido con las marinas transmitir luz, libertad y movimiento", tras añadir que pintarla "no ha sido una elección, sino una necesidad pues, después de un paréntesis obligado en mi vida, siempre pinto el mar".

"Hace un año, el dolor me arrebató la vida. Morí, y durante este tiempo vagué por lugares oscuros. Me refugié en el mar y él, con un soplo de viento, me devolvió a la orilla", ha manifestado, agradecida a la fundación, "pues en esta ocasión habéis sido el soplo de viento que me ha vuelto a la vida".

Jorge Alió, fundador de la fundación, ha subrayado que Balsalobre "es una pintora que ha hecho Alicante con sus pinceles y sus dedos transmitiendo la fuerza del Mediterráneo", como en la obra expuesta, que transmite "emotividad".

Dolores Balsalobre, Premio de Honor, junto a su obra / Héctor Fuentes

Un certamen que brilla por su particularidad

El oftalmólogo ha apuntado la originalidad del certamen -"somos el único de este tipo en el mundo"- y su transversalidad, ya que en él participan artistas consolidados y emergentes o con discapacidad "y todos hacen arte tan valioso como el que se puede ver aquí".

Al certamen de esta última edición, como ha indicado María López, se han presentado un centenar de propuestas, de las que 78 fueron preseleccionadas y 36 finalmente seleccionadas por el jurado, presidido por Miguel Ángel Martín Chaves, profesor titular de Arte Contemporáneo de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha elogiado el certamen "que ha sabido encontrar su especificidad" y que invita a los artistas a "reflexionar sobre la visión desde la experiencia humana".

La comisaria de la exposición ha indicado que "duele dejar tantas obras fuera de la selección", que contiene todas las técnicas de las artes plásticas, desde el óleo al grafito o el arte digital, y ha añadido que el catálogo cuenta con un texto de cada autor seleccionado.

Los artistas galardonados

Los siete reconocimientos han sido distribuidos de la siguiente manera: Premio Miradas 2026, Alejandro Martínez García con la obra Alrededor de la casa; Premio Fundación Jorge Alió, Alejandro García Torres, con La otra mirada; Premio Artista Emergente, Adrián Muñoz Espouy, con La niñez en la mirada del genio; Premio Diversidad Funcional, Juan Luis Barud Dabrowski, con IA, su mirada; y las menciones honoríficas a mejor composición para Alonso Sánchez Blesa y técnica más original, a María Eiras Martínez.

Otras tres obras de Carmen Molina Cantabella, José Luis López Saura y Silvia Viana Chaves han sido seleccionadas para concursar en el XI Certamen Internacional de Miradas 2026.