El grupo oriolano Lux Aeterna graba el disco "Miguel Hernández en Jaén"

El Grupo Lux Aeterna de Orihuela ha comenzado hace unos días la grabación del cuarto disco que le dedican al poeta oriolano universal con el título Miguel Hernández en Jaén, formado por obras compuestas por Rafael Lozano, director y saxofonista del grupo.

El trabajo está integrado por un total de trece canciones sobre algunos de los poemas más emblemáticos de Miguel Hernández, como son: Sólo quien ama vuela, Antes del odio, El hambre, La fuerza de una mujer, Burladero, Miguel Hernández en Nueva York, El Nazareno, La boca, Saxman, Time swing, El mundo de los demás, Del ay al ay por el ay y el himno de la provincia de Jaén.

Este nuevo proyecto hernandiano lo están realizando los siguientes intérpretes: Rafael Lozano (dirección, composiciones, arreglos y saxofón), Susanna Vardanyan (soprano), Antonio Pujol (trompa), Juanjo Teruel (piano), Arturo Reina (batería y percusión), Nicolay Grabovskiy (violín I), Alejandro Nicolás (violín II), María Moya (viola), Joshua Lind (violonchelo) y Antuan Arutyunyan (contrabajo).

El disco está financiado por la Diputación Provincial de Jaén, "a la que agradecemos enormemente su apoyo", indica la formación musical de Orihuela, y será presentado oficialmente el 6 de junio en el teatro Infanta Leonor de Jaén con el espectáculo Miguel Hernández Sinfónico con la Hesperian Symphony Orchestra bajo la dirección de Antonio Pujol y con el actor invitado Sergio Pazos, y el 7 de junio en Quesada con los solistas del Grupo Lux Aeterna y la Coral Horadada.

La grabación del cd, iniciada el pasado 7 de marzo, se está realizando en Thing Factory Studios con el ingeniero de sonido, Miguel Ángel García.