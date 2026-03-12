Música y dramaturgia se unirán en La Vila Joiosa con la puesta de largo de Marina Paredes

Una revisión de la música desde las artes escénicas. Hay veces que el diálogo en el mundo del arte sirve como extensión, donde se juega con otros lenguajes y la música deja de ser únicamente una experiencia puramente sonora. La cantante vilera Marina Paredes pretende dar un paso más allá en su carrera profesional con el lanzamiento de su primer álbum Para nacer, que presentará en su tierra, La Vila Joiosa, con un recital en forma de obra.concierto que dará un nuevo significado al disco.

La dramaturgia y la imagen estarán presentes el 10 de abril, a las 19 horas, en el Teatre Auditori La Vila Joiosa. Ese mismo día, la intérprete alicantina, que actualmente reside en Madrid, presentará un álbum al que le ha dedicado especial cariño y que ha ido desgranando en pequeñas dosis con canciones marcadas por una atmósfera envolvente y un sonido muy característico. La obra con la que se presentará su trabajo discográfico, que saldrá publicado ese mismo día, toma por nombre Criatura y deja de ser un trabajo íntimo para convertirse en algo conjunto.

Marina Paredes prepara "Para nacer", su primer álbum discográfico / Rafa Arjones

"Criatura ha sido un trabajo profundamente colectivo, una extensión escénica de las canciones del disco. Para mí, esas canciones fueron casi alquímicas y esta obra-concierto expande ese mundo que existe en Para Nacer", explica la artista a INFORMACIÓN. "La pieza añade nuevos significados gracias a la mirada de Irati Morán, directora y dramaturga de la obra, y de Lidia Guillem, directora. Irati vio muy claramente la conexión entre el disco y el posnaturalismo, y yo me he agarrado a esa idea como quien se agarra a un arbolito en medio de una tormenta", explica.

La cantante se siente segura cediendo su intimidad a la creatividad artística de las directoras y asegura que ese marco desde el que han dibujado la obra "explica y defiende muchas de las cosas que sentí mientras hacía el disco", subraya. De esta manera, se ha dado forma a unos textos que nacieron de dinámicas y procesos compartidos durante la creación con todo el equipo y Paredes se muestra muy contenta por "habitar el disco junto a músicos, a la actriz Georgina Pressegué y a todo el equipo humano que la hace posible".

Las entradas para la presentación en el Teatre Auditori La Vila Joiosa ya están disponibles a través de vivaticket.com y los asistentes podrán asistir de esa manera a la puesta de largo del primer álbum de la cantante y compositora vilera, en una especie de diálogo con diversas extensiones del mundo del arte. "Criatura es rara, bella, humana y no-humana", finaliza. Junto a ella, estarán los músicos Gabriel Vidanauta (bombo legüero, flauta travesera y guitarra), Manu Clavijo (violín y voz) y Andrea Ibero (cello y voz).