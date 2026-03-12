Una novela sobre el duelo y la fragilidad de los vínculos humanos se presenta en Alicante

La sangre como símbolo para reflexionar sobre el cuerpo, la memoria y los vínculos interpersonales. Desde este prisma nace Arterial, la primera novela de la autora María José Galé Moyano, publicada por Editorial Candaya. Una obra que entrelaza varias historias: un viaje marcado por el duelo, una mirada al mundo del arte y una reflexión casi ensayística sobre el significado cultural y emocional de la sangre. A través de estas líneas, el libro explora cómo las experiencias personales y las relaciones humanas se conectan incluso en momentos de fragilidad.

La historia sigue principalmente a Django, un joven que intenta afrontar los días posteriores a la muerte de su madre, y a Florencia, una artista que se ve obligada a replantear una exposición fotográfica tras un acontecimiento inesperado. Sus trayectorias se cruzan durante una noche en la que encuentros casuales, recorridos por la ciudad e historias compartidas van creando una red de vínculos invisibles a su alrededor.

A lo largo de ese recorrido, los personajes también se enfrentan a sus historias familiares, a las herencias emocionales que arrastran y a la necesidad de encontrar un lugar propio en el mundo. La novela dibuja así una cartografía de soledades que, de forma inesperada, terminan conectándose. De esta manera, en su primera novela, María José Galé Moyano explora las formas escriturales que alternan un aspecto más poético con lo narrativo y lo ensayístico.

"Arterial es un texto que transita entre la oscuridad representada por distintos duelos y la luz del encuentro con quienes nos sostienen, entre diversos afectos, entre el interior en un sentido fuerte, desvelado a través de la fotografía, y el exterior que suponen los espacios de cualquier ciudad, sus periferias y sus pretendidos núcleos, entre los nombres que han pasado a la historia y todo el resto de nombres que han sustentado la historia y, sin embargo, no quedan para el recuerdo", explica la autora a INFORMACIÓN.

María José Galé Moyano, autora de "Arterial" / INFORMACIÓN

La autora presentará su novela en Alicante

La librería 80 Mundos de Alicante acogerá el sábado 14 de marzo a las 19.30 horas la presentación de Arterial, Durante el acto, la escritora conversará con Olivia Martínez Giménez de León sobre el proceso de creación del libro y los temas que atraviesan la obra. En dicha jornada, la autora nacida en L'Hospitalet de Llobregat abordará sus intenciones de proponer una narración donde la intimidad de los personajes convive con reflexiones sobre el arte, la belleza y las comunidades que sostienen la vida cotidiana.

"No sé si hay una búsqueda explícita de una voz, pero quizá si algo la puede definir podría ser un intento de posicionarse en un lugar de grieta, que cuestione lo hegemónico desde los pequeños detalles", explica la autora sobre su intención de crearse una voz en el mundo literario. "Un tratar de acercarse a lo que es relegado fuera de los discursos autorizados y busca decirse desde otro lugar. También, desde un intento de exploración de lo íntimo que busca lo colectivo y de los silencios que permiten a quienes leen reconocerse y completar las ausencias, los huecos".

Cartel de la presentación de la novela en Alicante / INFORMACIÓN

Conectar con los lectores desde lo íntimo

Una de las peculiaridades del estilo de María José Galé Moyano es el de conectar desde el detalle de las pequeñas cosas. Desde una literatura que aborda lo íntimo. "Pensaba que el libro era como una mirada al interior, comprendido de manera fuerte por ese mirar la parte interna de las personas, y también pensaba un poco que la escritura es una forma de desangrarnos, de una manera metafórica, como sucede con la mancha que encuentra Florencia".

Es en ese momento donde cobra vida la vulnerabilidad como un personaje más de la novela, presente y palpable, que humaniza. "El libro alude a una vulnerabilidad que es una característica que nos constituye a todas las personas, en esa vulnerabilidad nos conectamos, y creo que hasta ahora las personas que lo han leído han hablado de cómo se tocaba con aspectos de su interioridad, de su propia intimidad, que era como si les leyese, o como si esa intimidad quedase un poco también desvelada, les tocaba con cosas que incluso habían olvidado", plasma la autora.

Portada de "Arterial" / INFORMACIÓN

Mostrar la fragilidad y la vulnerabilidad de un personaje para tocar la sensibilidad de los lectores. Conceptos universales tomados como tabúes que tienen relevancia cuando se vislumbran en el otro. Esa es la idea que ha conseguido que la obra de María José Galé Moyano llegue al lector final, tomando también como prestado el papel del arte. La fotografía, la música y las instalaciones artísticas acompañan el viaje de los personajes, que culmina en una galería donde el arte se convierte en un espacio de encuentro y revelación.

Sobre la autora

María José Galé Moyano (L’Hospitalet de Llobregat, 1975) vive en Zaragoza y es profesora en el área de Didáctica de la Lengua y la Literatura en la Universidad de Zaragoza. Su trabajo académico y ensayístico se centra en la relación entre feminismo, literatura y arte. Arterial es su primera novela, donde hace un esfuerzo por unir fragilidades, tanto las que se encuentran dentro de sus páginas como las de las personas que se adentran en ellas.