Palestina y la memoria histórica marcan el regreso de Unicómic a la Universidad de Alicante

El cómic se ha consolidado en las últimas décadas como una de las formas narrativas más versátiles dentro del ámbito literario. A medio camino entre la palabra y la imagen, este lenguaje combina recursos propios de la literatura con la capacidad visual del arte gráfico para construir historias complejas y accesibles a públicos muy diversos. Teniendo en cuenta esto, la Universidad de Alicante inaugura una nueva edición de Unicómic. Las Jornadas Universitarias del Cómic de la Universidad de Alicante, unas jornadas que alcanzan su vigésima octava edición y que tendrán lugar el viernes 13 y el sábado 14 de marzo en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

La primera jornada que se realizará en el edificio ubicado en la Ramón y Cajal, 4; y la segunda en la sede de calle San Fernando, 40. El programa incluye encuentros con autores y autoras, presentaciones, conferencias, mesas redondas y otras actividades en torno al noveno arte. De esta manera, se abordará la capacidad del cómic para convertirse en una herramienta narrativa capaz de reflejar desde la ficción hasta el ensayo, ampliando así las fronteras tradicionales de la literatura.

Cartel oficial de las jornadas del cómic en la Universidad de Alicante / INFORMACIÓN

Los organizadores subrayan la participación de José María Beroy, ganador del Premio Josep Toutain al autor revelación 1988 y cuya carrera ha destacado por su participación en míticas revistas cómo Creepy, Cimoc o Cairo; y Marika Vila, reconocida investigadora e historietista que ha sido galardonada con el Gran Premio del Saló del Còmic de Barcelona (2024), el Premio Ivà (2018), el Premio del Saló de Getxo (2019), el Premio Honorífico del Colectivo de Autoras de Cómic (2020), el Premio Splash (2021) y el Premio Girocòmic (2022). Ambos protagonizarán sendos encuentros con el público para repasar su trayectoria el sábado 14 de marzo: a las 19.30 horas tendrá lugar la charla con Marika Vila y, a las 20 horas, el encuentro con José María Beroy.

Además de estos encuentros, el programa incluye, también el sábado, diversas presentaciones de obras con sus respectivos autores: Las voces caídas. Poetas de la República. Lorca/Miguel Hernández/Hermanos Machado (Planeta Cómic), con el autor Carles Esquembre; Liberterra (Serendipia Editorial), con el guionista Javier Mora; Menacho. Triunfar o morir (Cascaborra Ediciones) y Celtiberia en guerra. Roma derrotada (GP Ediciones), con Juanfer Briones, dibujante, y Juan Luis Iglesias, guionista; Caperucita en Manhattan (Siruela Gráfica) con la guionista Catalina González Vilar. Se trata de la adaptación al cómic de la célebre obra de Carmen Martín Gaite, publicada el pasado año con motivo del centenario de su nacimiento.

Una viñeta de "Insurrección", la última novela gráfica de Jordi Peidro / Jordi Peidro

Las sesiones del viernes y sábado dedicarán parte de su programa al cómic social, especialmente el dedicado a Palestina, con las conferencias Constelación multimodal Palestina de Joe Sacco, a cargo de José Rovira-Collado (UA); y Palestina en el cómic. Identidad y resistencia, con Pedro Rojo, presidente de la Fundación Al Fanar. También se presentarán Insurrección (Desfiladero Ediciones), con Jordi Peidro; Desokupar el cuerpo (Ediciones Marmotilla), obra teórica de Marika Vila, a quien acompañará el editor Francisco Sáez de Adana; Los Nadie (Dolmen), con Sergio Illescas, periodista y guionista, y el dibujante Mario-Paul Martínez; y PAZ. Antología solidaria por Gaza (financiada por mecenazgo), con Juanfer Briones, Román López-Cabrera y Javier Mora, algunos de los autores que contribuyen a esta antología.

El amplio programa de Unicómic 2026 se completa con un gran número de especialistas que participarán en dos seminarios de investigación, uno presencial y otro online, así como la presentación de diversos monográficos que se aproximarán, entre otros temas, al cómic infantil y juvenil, su relación con la literatura y la censura y, también, a la literatura medieval. Amelia Navarro presentará una exposición localizada en Madrid y el proceso de elaboración del cartel de este Unicómic 2026, del cual es autora.