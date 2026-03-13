Más de 50 colectivos llaman al boicot del concierto de Jerusalem Quartet en Alicante "por su complicidad con el genocidio palestino"

Más de 50 colectivos sociales de Alicante piden cancelar el concierto de Jerusalem Quartet en el Teatro Principal de Alicante "por su complicidad con el genocidio palestino". Este recital, previsto dentro de la temporada 2025/2026 de la Sociedad de Conciertos para el lunes 16 de marzo, ha despertado la reacción de varias entidades, entre las que se encuentra la impulsora de la acción, el BDS-PV Alicante y Comarcas del Sur, por sus "vínculos" con instituciones del Estado de Israel y denuncian lo que califican como un "uso de la cultura como herramienta de proyección política internacional".

"Las instituciones culturales públicas y privadas no tienen que convertirse en plataformas de blanqueamiento político ni de vulneraciones de los derechos humanos", han señalado los colectivos que exigen la cancelación. Asimismo, recuerdan que la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI), integrada en el movimiento internacional BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones), ha hecho llamamientos en varias ocasiones desde hace décadas al boicot cultural de este grupo.

Los colectivos explican que hace una semana dirigieron la petición al mismo Teatro Principal de Alicante y a la Sociedad de Conciertos, exponiendo ampliamente los argumentos y referencias que les han llevado a tomar la iniciativa, pero que no han obtenido ninguna respuesta por parte de las entidades culturales mencionadas. Asimismo, han anunciado que, si el concierto se mantiene en la programación, iniciarán una campaña de denuncia antes de la actuación.

Cartel de la concentración frente al Teatro Principal de Alicante el lunes a las 19 horas / INFORMACIÓN

"La acción la mantenemos por coherencia y por derechos humanos, porque no queremos que nuestro teatro blanquee el genocidio", ha destacado a INFORMACIÓN Enric Aragonés, miembro de BDS-PV Alicante y Comarcas del Sur. En este sentido, y según explica, el movimiento BDS promueve "formas de presión no violenta" inspiradas en precedentes históricos como el boicot internacional contra el apartheid sudafricano, "con el objetivo de denunciar vulneraciones de los derechos humanos del pueblo palestino".

Una vinculación alargada en el tiempo

El colectivo musical Jerusalem Quartet mantiene, según destacó la plataforma BDS-PV en un comunicado dirigido al Teatro Principal de Alicante y a la Sociedad de Conciertos, "vínculos con el Estado israelí, y más concretamente con su aparato militar, desde 2003". Ese año alcanzaron el estatus de Músicos Distinguidos de las Fuerzas de Defensa de Israel, lo que el colectivo encargado de impulsar la acción considera un intento de “lavado de imagen del régimen de extrema derecha de apartheid, colonialismo de asentamiento y genocidio de Israel sobre el pueblo palestino”.

En este sentido, el escrito enviado a las instituciones, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, subraya que “la cultura no es neutral cuando se pone al servicio de la injusticia. El Jerusalem Quartet evidencia, en su trayectoria, una vinculación estructural con la estrategia oficial del Estado sionista de Israel, que busca proyectar una imagen de normalidad y encubrir abiertamente los crímenes de guerra a través de la cultura”. De esta forma, entienden que la formación utiliza la música como estrategia de propaganda.

Una imagen de Jerusalem Quartet / Felix Broede

En su intento de llamar al boicot de este concierto, también reflejan un artículo de la prensa hebrea donde el colectivo musical mostraba su satisfacción por "llevar un violín en una mano y un rifle en la otra". Esto tiene sentido debido a que es una formación que actúa con asiduidad para el Ejército israelí: "Utilizar la música para embellecer la imagen de un Estado acusado de graves violaciones de derechos humanos convierte esa práctica cultural en parte de una operación de encubrimiento", exponen desde la organización.

Firmantes de una iniciativa "contra el blanqueo institucional"

Un total de 57 asociaciones, colectivos sociales, sindicales y culturales han firmado una acción de boicot contra la actuación del Jerusalem Quartet, prevista dentro de la programación de la Sociedad de Conciertos de Alicante. Las entidades impulsoras consideran que la presencia del conjunto israelí forma parte de una estrategia de “normalización cultural” vinculada al Estado de Israel, con lazos directos dentro del gobierno de Benjamín Netanyahu, y han pedido la cancelación del concierto.

Entre los firmantes figuran colectivos como Asamblea Universitaria por Palestina de Alicante (AUPA), En Pie X Palestina Alacant, Centre Cultural Castellut, Intersindical Valenciana, Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA), UnirAlacant, Decidim–Plataforma pel Dret a Decidir del PV, Esquerra Unida Alacant, Grup Antimilitarista Tortuga, Asociación de Vecinos Barrio del Pla, Coordinadora Alicante Limpia, Asociación de Vecinos de Alipark y adyacentes, Sindicat Vivenda Zona Nord, Colectivo Atacatá, Alacant en Bici o Mesa Comunitaria de Zona Norte.

Un momento de la formación israelí Jerusalem Quartet en directo / INFORMACIÓN

La lista es más extensa y se han unido a la causa Asociación Cultural Somos Anti Xenofobia, Instituto Mujeres y Cooperación, Fahrenheit 451 Café y Libros, Sindicato Administración Pública de CGT Alicante, Acció Política El Comtat (APOC), Colla Ecologista d'Alacant–Ecologistes en Acció, Alicante Entiende LGTBI, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Associació Cultural Medusa D’or Teatre, Entrepobles Alacant, Asociación Dajla Solidarios con el Pueblo Saharaui, Coordinadora de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui de la provincia de Alicante, Pomarock Agres, Plataforma Ayuda a Personas Refugiadas Elche, BDS Castelló, PCE (m-l), Consell Sindical Obrer (CSO), ATTAC País Valencià, Asociación Villena con el Pueblo Saharaui – Desierto La Hamada o Margalló–Ecologistes en Acció d’Elx.

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Por último, también están presentes Casal Popular Tio Cuc, Quatorze, Amnesty International, Associació Ecologistes de Benifaió, Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), Partido Comunista de España / Partit Comunista del País Valencià, Asociación de Cantautores de Alicante “La Explanada”, Endavant (OSAN), Amigues i Amics de Palestina de l’Alcoià i Comtat, Moviment Sumar País Valencià, Ateneu Popular Pla-Carolines, Ateneu Popular La Gavarnera, Assemblea Popular Republicana d’Elx, Solidaridad Internacional PV, Un poble en comú, Associació per la defensa dels drets socials i polítics del País Valencià, Sindicat de Vivenda de Carolines, Joventut Comunista UJCE-PCPV, Plataforma per la Memòria del País Valencià y La Foia per Palestina.