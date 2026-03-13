Aguas de Alicante selecciona a los 15 participantes del proyecto artístico-técnico "Difracciones del agua"

Aguas de Alicante ha cerrado con éxito la fase de presentación de candidaturas de su proyecto Difracciones del agua: El tejido invisible de la ciudad, seleccionando a 15 participantes que darán forma a esta iniciativa que combina arte y datos urbanos. El grupo elegido destaca por su diversidad de perfiles, cumpliendo el objetivo de crear un espacio de aprendizaje multidisciplinar. Entre los participantes se encuentran creadores locales, estudiantes, técnicos y ciudadanos, quienes trabajarán de forma colaborativa durante la fase práctica del proyecto.

Los próximos lunes 16 y martes 17 de marzo, de 16 a 21 horas, se celebrarán los talleres creativos presenciales, dirigidos por el reconocido artista visual y especialista en cultura de datos Daniel García Andújar. Como novedad, estas sesiones tendrán lugar en el Centro de Inteligencia del Agua, el nuevo centro de innovación digital gestionado por Aguas de Alicante en la Plaza Séneca.

En este entorno tecnológico, los participantes aprenderán a transformar los datos abiertos del ciclo hídrico de la ciudad como consumos, calidad e incidencias en obras en proyectos artísticos y cartografías sensibles. Para ello combinarán técnicas manuales y herramientas digitales, incluyendo modelos de inteligencia artificial ligera, demostrando cómo la información técnica puede integrarse en la cultura de manera poética y accesible.

Pero, teniendo esto en cuenta, ¿en qué consiste este proyecto? Difracciones del agua es un innovador proyecto artístico-tecnológico enmarcado dentro del PERTE de Digitalización del Agua en que está trabajando Aguas de Alicante. Está dirigido por el artista visual y teórico Daniel García Andújar (referente internacional en el Net.Art y la cultura de datos, con una trayectoria de más de 35 años), además de contar con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). Esta iniciativa busca visibilizar las infraestructuras invisibles del agua mediante un proceso colaborativo que combina el análisis de datos masivos (Big Data), la inteligencia artificial (IA) y la creación artística.

Se extiende a lo largo de cuatro meses, entre febrero y junio de 2026, y consta de diferentes fases. Los participantes seleccionados trabajarán a continuación en formato de talleres colaborativos y en diferentes emplazamientos, talleres que van desde la capacitación específica sobre el portal de datos abiertos por parte de técnicos de Aguas de Alicante, hasta la formación en Data Art e inteligencia artificial impartida por expertos.

El resultado de todo el proceso se materializará en una instalación modular, que integrará soportes físicos y también proyecciones digitales en el espacio expositivo del Museo de Aguas de Alicante durante el mes de mayo. El proyecto concluirá el día 4 de junio en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante con una conferencia magistral, seguida de la presentación de conclusiones y evaluación de la participación e impacto del proyecto.

En el marco del PERTE de Digitalización del Agua

Impulsado por Aguas de Alicante en colaboración con el Ayuntamiento, este proyecto está dentro del Plan de Digitalización Integral de la compañía y al amparo del PERTE de Digitalización del ciclo del agua, que se financia a través de los Fondos Europeos NextGenerationEU canalizados mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. En este contexto, Difracciones del agua valida el uso del arte y la tecnología como herramientas legítimas para mejorar la gestión hídrica y la relación de la ciudadanía con sus infraestructuras. Así, se alinea explícitamente con varios ejes del mismo; con la digitalización y los datos; con la eficiencia y la sostenibilidad; con la transparencia y gobernanza; y, por último, con la innovación social, poniendo de relieve que la digitalización no es solo técnica y que amplía su alcance al ámbito cultural y participativo.