La literatura infantil y juvenil de Alicante triunfa en Miami con los premios de la Fundación Cuatrogatos

La Fundación Cuatrogatos ha hecho pública la lista de 20 libros premiados, en la que han sido distinguidas cuatro obras escritas por autores alicantinos. La prestigiosa organización educativa y cultural, con sede en Miami y dedicada a reivindicar la educación a través de la lectura, ha seleccionado estas obras entre un total de 1.395 publicaciones procedentes de 208 editoriales de 18 países, incluyendo también títulos autoeditados con ISBN. Como norma, todos los libros debían estar creados por autores iberoamericanos.

El buen estado de la literatura alicantina dirigida al público infantil y juvenil se refleja en la selección de obras destacadas "por sus valores literarios y visuales", que incluyen libros álbum, poemarios, cuentos, novelas y cómics de seis países. Del total de obras galardonadas, el 20 % corresponden a autores alicantinos, que en este caso son Daniel Hernández Chambers, Pablo Albo, Fran Pintadera y Paula Praes González.

"Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida)", de Daniel Hernández Chambers / INFORMACIÓN

El primer libro con sello alicantino seleccionado por la Fundación Cuatrogatos es Una bicicleta y un dragón (y una bala perdida), publicado por la editorial de Ibi Degomagom. El texto está firmado por Hernández Chambers, ganador del Premio Edebé de Literatura Juvenil 2024, entre otros galardones, y ha sido incluido en varias ocasiones en el catálogo internacional The White Ravens de literatura infantil y juvenil. Las ilustraciones corren a cargo de Eva Vázquez, reconocida por sus trabajos en El País, The New York Times y The Washington Post.

La historia, contada en primera persona, está ambientada en la Segunda Guerra Mundial y sigue a un niño inmerso en la misión de devolver una bicicleta prestada cuando su abuelo Jan era joven soldado. Un arranque inocente que se transforma en una lección de historia personal y de memoria adolescente, conectando dos épocas en un delicado alegato antibelicista publicado en una edición de tapa dura.

"Dentro del león", de Pablo Albo / INFORMACIÓN

La segunda obra es Dentro del león (Editorial Libre Albedrío), un álbum firmado por el cuentista alicantino Pablo Albo e ilustrado por la catalana Anna Font, previamente distinguido por The White Ravens. A partir de una situación inverosímil, un enorme león con dolor de barriga acude al consultorio de una doctora, se despliega una narración que juega con sorpresa, humor y absurdo.

El álbum combina un tono lacónico y un ritmo textual parcialmente rimado con ilustraciones que aportan dinamismo y potencian la comicidad visual, enfatizando el crescendo del disparate. Esta condecoración amplía el palmarés de Albo, reconocido con el premio Lazarillo, la mención The White Ravens de Alemania y el Junior Library Guild de Estados Unidos, entre otros.

"Ingrávida", el libro álbum escrito por el alicantino Fran Pintadera / INFORMACIÓN

El tercer libro con sello alicantino es Ingrávida (Bookolia), un álbum infantil escrito por Fran Pintadera e ilustrado por Raquel Catalina. La obra narra de manera delicada y poética la relación especial de una niña con el mar. Las ilustraciones, realizadas con lápiz y acuarela, destacan por su fuerza y trazo suelto, situando el mar y la fantasía como protagonistas. Además, esta obra tiene doble influencia alicantina, pues la ilustradora se inspiró en un viaje que hizo a la playa de Calp en septiembre para dar forma a sus dibujos.

El álbum es un relato intimista y lírico sobre las sensaciones que despierta el mar, desde que alguien se acerca a él hasta que se sumerge en sus aguas. Además del Premio Fundación Cuatrogatos, la obra ha sido galardonada con el premio BRAW en la categoría de Ficción de la Bologna Children’s Book Fair, destacando su valor estético y narrativo.

"Todas las cosas que no vi", una novela juvenil de Paula Praes González / INFORMACIÓN

Por último, la literatura juvenil está representada por Todas las cosas que no vi, de la alicantina Paula Praes González. La novela aborda el acoso escolar desde una perspectiva original, siguiendo a Txime y Xabi, dos adolescentes que enfrentan las consecuencias del suicidio de su amigo Aitor, víctima de un ensañamiento que dejó heridas invisibles en su interior.

Noticias relacionadas

Como trabajadora social, Praes González refleja con rigor profesional las experiencias dentro de los centros escolares. Su primera novela se alzó con el Premio Jaén de Narrativa Juvenil 2024 y fue editada por Montera. Además, dada la relevancia del tema del bullying, el grupo editorial incluyó la obra en su catálogo de recomendaciones para colegios e institutos.