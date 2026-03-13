Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carlos Baño detenidoHuelga TRAMPuchades Serra GeladaMuere disparo balcónPlan General AlicanteRefugios Guerra Civil
instagramlinkedin

Un Mar de Cine clausura sus talleres audiovisuales con IA en Alicante

El programa formativo acerca al público joven las nuevas técnicas de inteligencia artificial aplicada en el Instituto Gil-Albert

Imagen de los talleres de Un Mar de Cine celebrados en el Instituto Gil-Albert

Imagen de los talleres de Un Mar de Cine celebrados en el Instituto Gil-Albert / INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

INFORMACIÓN

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha acogido esta semana la programación formativa de la 10ª edición de Un Mar de Cine, que ha concluido hoy con la clausura de los talleres de Creación de Contenido Audiovisual con inteligencia artificial. La iniciativa, respaldada por la Diputación de Alicante, consolida su apuesta por acercar al público alicantino las nuevas técnicas y conceptos del ámbito audiovisual y cinematográfico.

El acto de cierre ha contado con la participación del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha destacado la importancia de este tipo de propuestas formativas dentro de la programación cultural de la provincia de Alicante.

Victoria Seva, Juan de Dios Navarro, Cristina Martínez y David Seva

Victoria Seva, Juan de Dios Navarro, Cristina Martínez y David Seva / INFORMACIÓN

Los talleres, celebrados del 9 al 13 de marzo en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ofrecieron un recorrido integral por el proceso de creación de una pieza audiovisual mediante herramientas de IA combinando una base teórica con un enfoque práctico. Los participantes trabajaron todas las fases del desarrollo, desde la concepción de la idea y la escritura del guion hasta la producción de una píldora audiovisual, aplicando IA en la generación de imágenes y vídeos, creación de personajes, diseño de audio y apoyo en la preproducción. Esta metodología permitió experimentar de forma directa cómo estas tecnologías agilizan los procesos, optimizan recursos y hacen posible desarrollar producciones de calidad con presupuestos ajustados.

Tras la finalización de los trabajos, se llevó a cabo un visionado conjunto de las piezas realizadas, compartiendo resultados y reflexionando sobre el uso práctico de la inteligencia artificial como herramienta complementaria dentro del entorno audiovisual profesional. Los asistentes concluyeron la experiencia con una visión aplicada y realista sobre cómo integrar estas soluciones tecnológicas tanto en el ámbito personal como profesional.

Noticias relacionadas y más

David Seva, director de Un Mar de Cine, ha señalado que la formación en nuevas herramientas tecnológicas resulta clave para que los creadores puedan desarrollar proyectos ambiciosos con mayores oportunidades y recursos optimizados. La coordinadora de esta iniciativa. Victoria Seva ha recalcado la necesidad de mantener un aprendizaje continuo ante estas nuevas herramientas que permiten agilizar procesos destacando que, combinadas con el criterio y la sensibilidad de una mano humana que sepa dirigirlas, pueden generar resultados de gran calidad en la producción audiovisual.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un hombre muere en el balcón de su casa por una bala perdida de un tiroteo entre delincuentes en Alicante
  2. El zapatero de Zara bate su récord de beneficios pese a caer en ventas
  3. Piqué deberá pagar 630.000 euros a Sarabia por su destitución en el Andorra
  4. Docentes plantean en Alicante que los exámenes vuelvan a ser la base de las notas de los alumnos ante el abuso de la IA en los deberes
  5. La conselleria responde a la 'tala masiva' en el río Nacimiento: son trabajos para eliminar especies invasoras
  6. Anaximandro de Mileto, filósofo: 'De donde las cosas nacen, allí vuelven según la necesidad
  7. El Ayuntamiento de Benidorm pagará en 30 años a Puchades por los terrenos de Serra Gelada con una carencia de cinco años y 60 millones en 2026
  8. Estos son los animales que se han 'mudado' a Playa de San Juan tras la dana

Más de 500 personas donan sangre y médula en la Universidad de Alicante

Más de 500 personas donan sangre y médula en la Universidad de Alicante

La Policía detiene a Carlos Baño por los bono comercio impulsados por la Diputación cuando Mazón era presidente

Reaccions a la detenció de Baño: del silenci de Marián Cano a la “presumpció d’innocència” que demana el Consell

Reaccions a la detenció de Baño: del silenci de Marián Cano a la “presumpció d’innocència” que demana el Consell

Educación autoriza a los centros concertados para la gestión de ayudas del comedor y transporte

Educación autoriza a los centros concertados para la gestión de ayudas del comedor y transporte

Las quejas asociadas a las compras por internet ya superan a las de telefonía en Elche

Las quejas asociadas a las compras por internet ya superan a las de telefonía en Elche

'Path of Exile: Mirage' cambia el juego avanzado con un Atlas más abierto y nuevas opciones para personajes

'Path of Exile: Mirage' cambia el juego avanzado con un Atlas más abierto y nuevas opciones para personajes

La izquierda pide "transparencia" al gobierno de Barcala tras la detención de Carlos Baño por la gestión de los bono comercio de la Diputación

La izquierda pide "transparencia" al gobierno de Barcala tras la detención de Carlos Baño por la gestión de los bono comercio de la Diputación

Los ecologistas denuncian que siga sin restaurarse el espacio que ocupó una cantera en el Cabezo Negro en la Sierra de Albatera

Los ecologistas denuncian que siga sin restaurarse el espacio que ocupó una cantera en el Cabezo Negro en la Sierra de Albatera
Tracking Pixel Contents