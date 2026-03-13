Un Mar de Cine clausura sus talleres audiovisuales con IA en Alicante

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert ha acogido esta semana la programación formativa de la 10ª edición de Un Mar de Cine, que ha concluido hoy con la clausura de los talleres de Creación de Contenido Audiovisual con inteligencia artificial. La iniciativa, respaldada por la Diputación de Alicante, consolida su apuesta por acercar al público alicantino las nuevas técnicas y conceptos del ámbito audiovisual y cinematográfico.

El acto de cierre ha contado con la participación del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha destacado la importancia de este tipo de propuestas formativas dentro de la programación cultural de la provincia de Alicante.

Victoria Seva, Juan de Dios Navarro, Cristina Martínez y David Seva / INFORMACIÓN

Los talleres, celebrados del 9 al 13 de marzo en el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, ofrecieron un recorrido integral por el proceso de creación de una pieza audiovisual mediante herramientas de IA combinando una base teórica con un enfoque práctico. Los participantes trabajaron todas las fases del desarrollo, desde la concepción de la idea y la escritura del guion hasta la producción de una píldora audiovisual, aplicando IA en la generación de imágenes y vídeos, creación de personajes, diseño de audio y apoyo en la preproducción. Esta metodología permitió experimentar de forma directa cómo estas tecnologías agilizan los procesos, optimizan recursos y hacen posible desarrollar producciones de calidad con presupuestos ajustados.

Tras la finalización de los trabajos, se llevó a cabo un visionado conjunto de las piezas realizadas, compartiendo resultados y reflexionando sobre el uso práctico de la inteligencia artificial como herramienta complementaria dentro del entorno audiovisual profesional. Los asistentes concluyeron la experiencia con una visión aplicada y realista sobre cómo integrar estas soluciones tecnológicas tanto en el ámbito personal como profesional.

David Seva, director de Un Mar de Cine, ha señalado que la formación en nuevas herramientas tecnológicas resulta clave para que los creadores puedan desarrollar proyectos ambiciosos con mayores oportunidades y recursos optimizados. La coordinadora de esta iniciativa. Victoria Seva ha recalcado la necesidad de mantener un aprendizaje continuo ante estas nuevas herramientas que permiten agilizar procesos destacando que, combinadas con el criterio y la sensibilidad de una mano humana que sepa dirigirlas, pueden generar resultados de gran calidad en la producción audiovisual.