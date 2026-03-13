La música en directo llena Alicante este fin de semana: estos son los conciertos que no te puedes perder

La revolución de la rumba de barrio con sede en Alicante

El dúo Uña y Carne, formado por el alicantino Carlos Salado y Antonio Clavería, se presentará este sábado a las 21 horas en la Sala The One, consolidando su estatus como fenómeno viral de la rumba gracias a una propuesta musical innovadora que ha cautivado a miles de seguidores. Su popularidad comenzó con la película Criando ratas, que impulsó su salto a la música, y se disparó con su último trabajo, Consume rumba sin moderación, con el que actualmente recorren el país. Sus conciertos combinan rumba, alegría y arte callejero, generando una química única con el público que convierte cada actuación en una experiencia irrepetible. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Lisasinson, primera banda confirmada para los conciertos gratuitos en El Muelle Live / INFORMACIÓN

Música gratuita en Alicante con Lisasinson y TG&SOA

El recinto ubicado en el puerto, El Muelle Live, ha confirmado que la música gratuita regresa a la ciudad este sábado con el ciclo Directos al Muelle, que se inaugurará este sábado 14 de marzo con las actuaciones del grupo Lisasinson y los locales TG&SOA, a partir de las 12 horas. Tras el lanzamiento de sus primeros trabajos y su paso por salas y festivales de todo el país, la banda Lisasinson se ha convertido en una de las propuestas emergentes más reconocibles del indie nacional. Y estarán acompañadas por los locales TG&SOA. El Muelle Live, Alicante.

La cantautora Maren será la protagonista este fin de semana de La Matinal de Elche. / INFORMACIÓN

Los conciertos gratuitos de La Matinal siguen con su éxito

La programación de La Matinal, el ciclo de conciertos gratuitos de Producciones Baltimore en Elche continuará con dos nuevas actuaciones en el Auditorio de la Rotonda. El sábado será el turno de Maren y Mirlo, mientras que el domingos erá el concierto de Toldos Verdes y Palomo Palomo, tras el cambio de fecha de este último concierto dentro del calendario del ciclo. Auditorio de la Rotonda, Elche.

Quique González desgrana las canciones de su álbum 1973 en Alicante. / INFORMACIÓN

La firma a fuego de Quique González en el rock patrio

La Sala Baltimore Live (Marmarela) recibe este viernes a partir de las 21 horas a Quique González, uno de los grandes referentes del rock español de las últimas décadas. Con casi treinta años de trayectoria, González ha demostrado ser como un buen vino, mejorando con el tiempo y con una discografía que incluye títulos emblemáticos como Kamikazes enamorados, Daiquiri Blues o Me mata si me necesitas. Ahora llega con su nuevo álbum 1973. En este trabajo, el artista consolida su madurez creativa y lírica, ofreciendo un sonido cuidado y una perfecta conjunción entre el roble maduro de su estilo, el ímpetu callejero, la poesía y los destellos reservados a los genios. Sala Baltimore Live, Alicante.

Los decibelios reinan con Crim y Ferretería Rosario

Dos grupos de alto voltaje se presentan este sábado a las 22 horas en la Sala Marearock. Los catalanes Crim llegan con su último trabajo Futuro medieval, un potente disco de punk-rock cargado de crítica social e himnos memorables que les ha llevado a actuar en toda Europa. Junto a ellos estarán los valencianos Ferretería Rosario, un power-trío que combina actitud y autenticidad con canciones llenas de sarcasmo e ironía. Sala Marearock, Alicante.

El grupo Telephunken lleva su Ritmo Furioso Tour a Camelot en Santa Pola. / RITA LOREN

El regreso de Telephunken tiene fecha en Orihuela

Tras un largo descanso, el grupo Telephunken, liderado por Ernesto Sánchez, regresa a los escenarios con su nuevo disco Ritmo furioso y una gira que este sábado le llevará a La Gramola de Orihuela, donde a partir de las 20 horas ofrecerá una nueva muestra de su talento creativo en directo. Con más de mil conciertos internacionales a sus espaldas, el grupo retoma su actividad discográfica y en vivo con este trabajo, en el que se ha rodeado de destacados músicos procedentes de Estados Unidos, México, Brasil, España y Reino Unido, prometiendo marcar un antes y un después en su carrera. Sala La Gramora, Orihuela.

El rock and roll de La Perra Blanco agota entradas para su concierto en la Sala Stereo de Alicante / Dani Gamage

El rock de los 50 regresa de la mano de La Perra Blanco

La Perra Blanco, proyecto liderado por Alba Blanco, se presenta este viernes a partir de las 22 horas en la Sala Stereo como la nueva sensación del rock and roll en España. La banda llega con su reciente álbum Lovers & Fears, producido por Jimmy Sutton, un trabajo profundo y ambicioso que combina la energía más cruda del rock con matices de R&B y soul, ampliando su universo sonoro. En Alicante no quedan entradas desde hace un par de semanas. Pero la música no se acaba ahí. El sábado, a partir de las 22 horas, Los Invaders y Polemico Chinaski recogerán el relevo para llenar de música la sala. Sala Stereo, Alicante.

Noticias relacionadas

El cantautor Nacho Casado junto a su inseparable guitarra / INFORMACIÓN

El ilicitano Nacho Casado, solo ante el peligro en casa

Nacho Casado, considerado quizá el músico ilicitano más internacional, se presenta este viernes en la Sala La Llotja a partir de las 21 horas. Su sonido personal recorre los cinco continentes, mezclando raíces mediterráneas y canción de autor con influencias de pop, jazz y bossa nova. Con su cuarto disco de estudio, Canciones del mar, Nacho Casado regresa a sus orígenes con una propuesta que conecta de manera íntima con el público. Sala La Llotja, Elche.